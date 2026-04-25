Найвищі податки для бізнесу: у якій країні Європи найбільша "ставка"
25 квітня, 21:44
Найвищі податки для бізнесу: у якій країні Європи найбільша "ставка"

Валерія Моргун
Основні тези
  • Найвища номінальна ставка податку на прибуток у Європі – 35% на Мальті.
  • Середня ставка податку на прибуток у європейських країнах становить 21,6%, що нижче за світовий середній показник у 23,6%.
Європейські країни, так само як і всі інші, вимагають від бізнесу сплачувати податок на прибуток підприємств. Сума податку у кожній державі різна та залежить як від податкової бази, так і від ставки податку на прибуток.

Де в Європі найвищі податки для бізнесу?

З урахуванням центральних і місцевих податків, найвищу номінальну ставку податку на прибуток має Мальта – 35%, про що йдеться на сайті Tax Foundation Europe.

Читайте також Влада готує підвищення цін на електроенергію для бізнесу, – ЗМІ 

Далі рейтинг має такий вигляд:

  1. Німеччина (30,06%);
  2. Португалія (29,5%);
  3. Італія (27,8%).

Найнижчі ставки мають:

  • Угорщина (9%);
  • Болгарія (10%);
  • Кіпр (12,5%);
  • Ірландія (12,5%).

У середньому країни Європи, що аналізуються, наразі встановлюють ставку податку на прибуток на рівні 21,6%,
– йдеться у матеріалі.

Це трохи нижче за світовий середній показник, який у 2025 році становив 23,6%. Для порівняння – у Сполучених Штатах середня ставка податку на прибуток становить 25,6%.

Європейські країни протягом останніх чотирьох десятиліть знижували ставки податку на прибуток. Але останніми роками цей показник стабілізувався.

Протягом останнього року дві країни підвищили свої номінальні ставки:

  • Литва – з 16% до 17%;
  • Словаччина — з 21% до 24%.

Дві країни, навпаки, знизили ставки:

  • Ісландія – з 21% до 20%;
  • Люксембург – з 24,9% до 23,87%.

Зверніть увагу! Зокрема середні особисті податкові ставки у Європі є дещо іншими. Про це йдеться в статистиці Євростату. Наприклад, у 2024 році вони коливалися від 15,6% на Кіпрі до 39,7% у Бельгії. Зокрема у семи країнах ЄС середні особисті податкові ставки перевищували третину валового доходу.

Що відомо про податки в Україні?

  • Нагадаємо, що в Україні існують різні групи фізичних осіб-підприємців. Всі вони повинні сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок та військовий збір.
  • Кожна група має свої ставки та умови. Також вони мають обмеження щодо кількості найманих працівників, річного прибутку тощо.

