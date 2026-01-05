Nike став несподіваним "бенефіціаром" арешту Мадуро через спортивний костюм

У ніч на суботу, 3 січня, з'явилася перша інформація про американську операцію у Венесуелі, а трохи згодом сам Дональд Трамп повідомив про захоплення президента країни разом із його дружиною. Фото Ніколаса Мадуро швидко облетіли весь світ.

У чому був одягнений Мадуро?

Виявилося, що на одній зі світлин латиноамериканський диктатор одягнений у спортивний костюм Nike, після чого попит на цю модель бренду зріс. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на Indiatimes.

На вірусному зображенні, яким президент США поділився в соцмережах, Мадуро "позує" у сірому спортивному комплекті Nike Tech Fleece – худі та штанах – разом із шумопоглинальними навушниками й пляшкою води.

Цей буденний спортивний образ несподівано перетворив напружену міжнародну тему на привід для жартів, особливо в X. Окрім того, інтерес до бренду різко зріс у пошуку, адже люди намагалися впізнати конкретні речі й знайти схожі в онлайн-магазинах.



Мадуро і костюм Nike Tech Fleece / Колаж 24 Каналу

Окрім того, користувачі почали масово поширювати скриншоти сторінки товару та зазначали, що той самий колір і навіть розмір, який нібито носив Мадуро, зокрема 2XL, – незабаром розпродали.

Цікаво! Комплект від Nike в мережі охрестили "The Maduro Grey".

До слова, згідно з інформацією на сайті магазину, спортивний костюм коштує близько 260 доларів. Однак наразі компанія Nike не робила жодних офіційних заяв щодо інциденту.



Меми в мережі про спортивний образ Мадуро / Скриншот 24 Каналу

Mathrubhumi пише, що дописи зі згадкою Nike Tech Fleece зібрали десятки мільйонів переглядів, а в окремих вірусних обговореннях показник залученості перевищував 12%. Найпомітніше цей тренд проявився у США, Бразилії, Німеччині та Великій Британії.

Що відомо про арешт Мадуро?