Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Після масованої атаки: "Нова пошта" повідомила про збої у доставці
10 жовтня, 12:04
2

Після масованої атаки: "Нова пошта" повідомила про збої у доставці

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • "Нова пошта" попередила про затримки в доставці через нічну атаку на енергетичну інфраструктуру України, що спричинила зупинку роботи сортувальних терміналів у Києві та області.
  • Після масованого удару росіян відбулись аварійні відключення в дев'яти областях, пошкоджені ТЕС компанії ДТЕК, але поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.

"Нова пошта" попередила про можливі затримки у доставці посилок через масовану нічну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Причини затримок?

Як повідомили у пресслужбі компанії, через небезпеку під час обстрілів уночі тимчасово зупиняли роботу сортувальних терміналів у Києві та області. Це призвело до короткочасних збоїв у графіку доставки, передає 24 Канал.

Дивіться також Складна ситуація у Києві: частина жителів – без світла, є проблеми з водою 

"Наразі всі процеси відновлено – працюємо на повну", – додали у компанії.

Клієнтам радять відстежувати статус своїх відправлень у застосунку або на офіційному сайті "Нової пошти".

Діяльність "Нової пошти" під час війни?

"Нова пошта" з перших днів повномасштабної війни не припиняла роботу. Підприємство продовжувало доставляти гуманітарні вантажі, пошту та товари навіть у прифронтові регіони.

Водночас війна неодноразово впливала на діяльність компанії. У різні періоди "Нова пошта" зазнавала пошкоджень терміналів і відділень через обстріли, зокрема у Харкові, Миколаєві, Дніпрі та на Донеччині.

Компанія інвестує у розвиток енергонезалежності, встановлюючи системи резервного живлення, генератори та сонячні панелі, аби забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів під час блекаутів.

Що відомо про атаку?

  • Уночі росіяни здійснили масований удар по енергосистемі України, через що відбулися аварійні відключення електроенергії в дев'яти областях.

  • Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали ТЕС компанії ДТЕК.

  • Попри блекаути, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.