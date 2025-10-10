Після масованої атаки: "Нова пошта" повідомила про збої у доставці
- "Нова пошта" попередила про затримки в доставці через нічну атаку на енергетичну інфраструктуру України, що спричинила зупинку роботи сортувальних терміналів у Києві та області.
- Після масованого удару росіян відбулись аварійні відключення в дев'яти областях, пошкоджені ТЕС компанії ДТЕК, але поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.
"Нова пошта" попередила про можливі затримки у доставці посилок через масовану нічну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Причини затримок?
Як повідомили у пресслужбі компанії, через небезпеку під час обстрілів уночі тимчасово зупиняли роботу сортувальних терміналів у Києві та області. Це призвело до короткочасних збоїв у графіку доставки, передає 24 Канал.
"Наразі всі процеси відновлено – працюємо на повну", – додали у компанії.
Клієнтам радять відстежувати статус своїх відправлень у застосунку або на офіційному сайті "Нової пошти".
Діяльність "Нової пошти" під час війни?
"Нова пошта" з перших днів повномасштабної війни не припиняла роботу. Підприємство продовжувало доставляти гуманітарні вантажі, пошту та товари навіть у прифронтові регіони.
Водночас війна неодноразово впливала на діяльність компанії. У різні періоди "Нова пошта" зазнавала пошкоджень терміналів і відділень через обстріли, зокрема у Харкові, Миколаєві, Дніпрі та на Донеччині.
Компанія інвестує у розвиток енергонезалежності, встановлюючи системи резервного живлення, генератори та сонячні панелі, аби забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів під час блекаутів.
Що відомо про атаку?
Уночі росіяни здійснили масований удар по енергосистемі України, через що відбулися аварійні відключення електроенергії в дев'яти областях.
Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали ТЕС компанії ДТЕК.
Попри блекаути, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.