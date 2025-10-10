"Новая почта" предупредила о возможных задержках в доставке посылок из-за массированной ночной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Причины задержек?

Как сообщили в пресс-службе компании, из-за опасности во время обстрелов ночью временно останавливали работу сортировочных терминалов в Киеве и области. Это привело к кратковременным сбоям в графике доставки, передает 24 Канал.

"Сейчас все процессы восстановлены – работаем на полную", – добавили в компании.

Клиентам советуют отслеживать статус своих отправлений в приложении или на официальном сайте "Новой почты".

Деятельность "Новой почты" во время войны?

"Новая почта" с первых дней полномасштабной войны не прекращала работу. Предприятие продолжало доставлять гуманитарные грузы, почту и товары даже в прифронтовые регионы.

В то же время война неоднократно влияла на деятельность компании. В разные периоды "Новая почта" подвергалась повреждениям терминалов и отделений из-за обстрелов, в частности в Харькове, Николаеве, Днепре и на Донецкой области.

Компания инвестирует в развитие энергонезависимости, устанавливая системы резервного питания, генераторы и солнечные панели, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов во время блэкаутов.

Что известно об атаке?