Бізнес Актуальні новини "Нова пошта" запрацювала у США: які тарифи на доставку
18 лютого, 12:00
"Нова пошта" запрацювала у США: які тарифи на доставку

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • "Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів.
  • Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.

Поштово-логістична група Nova почала співпрацю з американським гігантом доставки, щоб перевозити посилки зі США в Україну. Вартість доставки варіюється від 25 доларів.

Як "Нова пошта" вийшла на ринок США?

США стали 17-тою країною, де працює "Нова пошта", повідомили у Forbes.

Надіслати документи або посилку вагою до 30 кілограмів можна через понад 6 000 відділень UPS Store. Знайти найближчий пункт просто – достатньо зайти на сайт або в застосунок "Нової пошти". Що варто знати про тарифи на доставку та особливості:

  • Доставка в Україну займає від семи днів;
  • Ціни залежать від ваги: від 25 доларів за невелику посилку до 1 кілограма і до 200 доларів, якщо вага перевищує 20 кілограмів;
  • Страхування вже входить у вартість, якщо оціночна сума відправлення – до 150 доларів (якщо дорожче – мінімальна комісія 0,5%);

Це партнерство – стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку,
– зазначив співвласник Nova Вячеслав Климов. 

У планах компанії – ще швидша доставка (орієнтовно від 5 днів), більше сервісів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах США. 

Новини "Нової пошти"

  • "Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.

  • Українці повідомляли про отримання пробитих посилок через "Нову пошту". Як з'ясувалося, пошкодження виникли після ракетного удару по сортувальному терміналу в Харківській області. "Нова пошта" повідомила, що відшкодовує вартість знищених або пошкоджених відправлень та надає можливість подати звернення у разі отримання пошкоджених посилок.

  • "Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.