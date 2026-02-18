"Нова пошта" запрацювала у США: які тарифи на доставку

Поштово-логістична група Nova почала співпрацю з американським гігантом доставки, щоб перевозити посилки зі США в Україну. Вартість доставки варіюється від 25 доларів.

Як "Нова пошта" вийшла на ринок США?

США стали 17-тою країною, де працює "Нова пошта", повідомили у Forbes.

Надіслати документи або посилку вагою до 30 кілограмів можна через понад 6 000 відділень UPS Store. Знайти найближчий пункт просто – достатньо зайти на сайт або в застосунок "Нової пошти". Що варто знати про тарифи на доставку та особливості:

Доставка в Україну займає від семи днів;

Ціни залежать від ваги: від 25 доларів за невелику посилку до 1 кілограма і до 200 доларів, якщо вага перевищує 20 кілограмів;

Страхування вже входить у вартість, якщо оціночна сума відправлення – до 150 доларів (якщо дорожче – мінімальна комісія 0,5%);

Це партнерство – стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку,

– зазначив співвласник Nova Вячеслав Климов.

У планах компанії – ще швидша доставка (орієнтовно від 5 днів), більше сервісів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах США.

Новини "Нової пошти"