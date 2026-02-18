"Нова пошта" запрацювала у США: які тарифи на доставку
- "Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів.
- Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.
Поштово-логістична група Nova почала співпрацю з американським гігантом доставки, щоб перевозити посилки зі США в Україну. Вартість доставки варіюється від 25 доларів.
Як "Нова пошта" вийшла на ринок США?
США стали 17-тою країною, де працює "Нова пошта", повідомили у Forbes.
Надіслати документи або посилку вагою до 30 кілограмів можна через понад 6 000 відділень UPS Store. Знайти найближчий пункт просто – достатньо зайти на сайт або в застосунок "Нової пошти". Що варто знати про тарифи на доставку та особливості:
- Доставка в Україну займає від семи днів;
- Ціни залежать від ваги: від 25 доларів за невелику посилку до 1 кілограма і до 200 доларів, якщо вага перевищує 20 кілограмів;
- Страхування вже входить у вартість, якщо оціночна сума відправлення – до 150 доларів (якщо дорожче – мінімальна комісія 0,5%);
Це партнерство – стратегічний крок, який дозволяє нам гнучко реагувати на потреби клієнтів, міцніше закріпитися на великому міжнародному ринку та створити основу для подальшого розвитку,
– зазначив співвласник Nova Вячеслав Климов.
У планах компанії – ще швидша доставка (орієнтовно від 5 днів), більше сервісів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах США.
Новини "Нової пошти"
"Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.
Українці повідомляли про отримання пробитих посилок через "Нову пошту". Як з'ясувалося, пошкодження виникли після ракетного удару по сортувальному терміналу в Харківській області. "Нова пошта" повідомила, що відшкодовує вартість знищених або пошкоджених відправлень та надає можливість подати звернення у разі отримання пошкоджених посилок.
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.