Як "Нова пошта" й Укрпошта працюватимуть на Новий рік

31 грудня та 1 січня поштові оператори в Україні працюватимуть за особливим графіком. Він діятиме в усіх відділеннях "Нової пошти" та Укрпошти, при цьому забрати посилки з поштоматів можна буде в будь-який день та час.

Який графік "Нової пошти" на Новий рік?

1 січня "Нова пошта" взагалі не працюватиме, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Згідно з графіком, під час новорічних свят "Нова пошта" працює так:

31 грудня 2025 року – скорочений робочий день до 17:00;

1 січня 2026 року – вихідний.

Відділення та кур'єри не працюватимуть, але забрати посилки з поштомата можна,

– пояснили в "Новій пошті".

Який графік Укрпошти на Новий рік?

В Укрпошти буде схожий графік, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Згідно з інформацією національного оператора, на зимові свята Укрпошта працює так:

31 грудня 2025 року – за скороченим графіком до 16:00;

1 січня 2026 року – вихідний;

2 січня 2026 року – за звичайним графіком.

Новини Укрпошти та "Нової пошти"