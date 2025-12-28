Как "Новая почта" и Укрпочта будут работать на Новый год

31 декабря и 1 января почтовые операторы в Украине будут работать по особому графику. Он будет действовать во всех отделениях "Новой почты" и Укрпочты, при этом забрать посылки из почтоматов можно будет в любой день и время.

Какой график "Новой почты" на Новый год?

1 января "Новая почта" вообще не будет работать, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

Согласно графику, во время новогодних праздников "Новая почта" работает так:

31 декабря 2025 года – сокращенный рабочий день до 17:00;

1 января 2026 года – выходной.

Отделения и курьеры не будут работать, но забрать посылки из почтомата можно,

– объяснили в "Новой почте".

Какой график Укрпочты на Новый год?

У Укрпочты будет похожий график, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

Согласно информации национального оператора, на зимние праздники Укрпочта работает так:

31 декабря 2025 года – по сокращенному графику до 16:00;

1 января 2026 года – выходной;

2 января 2026 года – по обычному графику.

Новости Укрпочты и "Новой почты"