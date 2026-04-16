Українці скаржаться на збій у "Новій пошті": що сталося
16 квітня, 10:07
Оновлено - 10:14, 16 квітня

Українці скаржаться на збій у "Новій пошті": що сталося

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Користувачі "Нової пошти" повідомляють про проблеми з доступом до мобільного застосунку, який не відкривається або працює некоректно.
  • Виникли труднощі зі зв’язком із службою підтримки, і додзвонитися до оператора неможливо.

У роботі сервісів "Нової пошти" міг статися збій. Проте думки користувачів розділилися: у частини користувачів усе працює, а в деяких – ні.

Що відомо про збій у застосунку "Нова пошта"?

Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до мобільного застосунку – він не відкривається або працює некоректно, пише Insider.

Також виникли труднощі зі зв’язком із службою підтримки: додзвонитися до оператора наразі неможливо. Причини збою поки що офіційно не повідомляються.

У компанії повідомили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій Станом на 10:00 роботу всіх сервісів відновлено.

Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?

За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:

  • харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;
  • охолоджені або заморожені продукти;
  • молочні продукти та яйця;
  • харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).

Також компанія не приймає для пересилання:

  • алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);
  • ліки,
  • вітаміни та дієтичні добавки;
  • гроші, дорогоцінні метали та камені;
  • пиротехніка та небезпечні матеріали;
  • нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.

Останні новини "Нової пошти"

  • З 13 квітня 2026 року "Нова пошта" підвищує базові тарифи на доставку посилок через зростання витрат та адаптацію до економічних умов. Безкоштовними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти, переадресування в дорозі, а також частина тарифів на послуги не змінюється.

  • Уночі 9 квітня російський дрон зруйнував відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, знищивши понад 150 посилок. Компанія компенсує клієнтам збитки на суму близько 300 тисяч гривень і планує встановити мобільне відділення.

  • На "Новій пошті" безкоштовне зберігання посилок триває 7 днів, для палет – 3 дні, після чого починається платний період. Тарифи на платне зберігання варіюються від 10 до 100 гривень на день залежно від розміру посилки або типу товару.

  • "Нова пошта" планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.