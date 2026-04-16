Українці скаржаться на збій у "Новій пошті": що сталося
- Користувачі "Нової пошти" повідомляють про проблеми з доступом до мобільного застосунку, який не відкривається або працює некоректно.
- Виникли труднощі зі зв’язком із службою підтримки, і додзвонитися до оператора неможливо.
У роботі сервісів "Нової пошти" міг статися збій. Проте думки користувачів розділилися: у частини користувачів усе працює, а в деяких – ні.
Що відомо про збій у застосунку "Нова пошта"?
Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до мобільного застосунку – він не відкривається або працює некоректно, пише Insider.
Дивіться також "Нова пошта" повертає гроші за знищені посилки, але є нюанс – як отримати компенсацію
Також виникли труднощі зі зв’язком із службою підтримки: додзвонитися до оператора наразі неможливо. Причини збою поки що офіційно не повідомляються.
У компанії повідомили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій Станом на 10:00 роботу всіх сервісів відновлено.
Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?
За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:
- харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;
- охолоджені або заморожені продукти;
- молочні продукти та яйця;
- харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).
Також компанія не приймає для пересилання:
- алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);
- ліки,
- вітаміни та дієтичні добавки;
- гроші, дорогоцінні метали та камені;
- пиротехніка та небезпечні матеріали;
- нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.
Останні новини "Нової пошти"
З 13 квітня 2026 року "Нова пошта" підвищує базові тарифи на доставку посилок через зростання витрат та адаптацію до економічних умов. Безкоштовними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти, переадресування в дорозі, а також частина тарифів на послуги не змінюється.
Уночі 9 квітня російський дрон зруйнував відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, знищивши понад 150 посилок. Компанія компенсує клієнтам збитки на суму близько 300 тисяч гривень і планує встановити мобільне відділення.
На "Новій пошті" безкоштовне зберігання посилок триває 7 днів, для палет – 3 дні, після чого починається платний період. Тарифи на платне зберігання варіюються від 10 до 100 гривень на день залежно від розміру посилки або типу товару.
"Нова пошта" планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.