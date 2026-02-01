Швидке бронювання від мобілізації з 1 лютого: чого чекати працівникам та роботодавцям

У 2026 році держава змінює правила в резервуванні працівників від мобілізації. Йдеться не тільки про зміни для робітників чи роботодавців, важливий аспект – покращення роботи в системі.

Яких змін чекати від оновлених правил бронювання працівників?

Про те, що зміниться для роботодавців і працівників з 1 лютого 2026 року, розповідає адвокатка Олена Хоменко в етері Українського Радіо.

З 1 лютого в Україні починають діяти оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. Зміни торкнуться і працівників, і роботодавців.

Передусім йдеться про підвищення мінімального рівня зарплати, який дозволяє бронювання. Якщо раніше цей показник був 20 тисяч гривень, уже з 1 лютого йдеться про гроші у 21 617 гривень.

Важливо! Новий рівень зарплати – обов'язкова умова для бронювання працівників з критичної інфраструктури або оборонної сфери.

Іншими словами, підприємців та роботодавців поставили перед вибором: втратити можливість бронювання працівників і як наслідок залишитись без частини колективу або ж переглянути та підвищити зарплату.

Водночас адвокатка зазначила, що час на розгляд заяв планують суттєво скоротити. Рішення ухвалюватимуть протягом 24 годин.

Зверніть увагу! Раніше розгляд заявок та прийняття рішення тривали до 3-х діб.

За оновленими правилами також не доведеться чекати 5 днів після відмови, щоб подати заявку ще раз. Тепер – як тільки отримали незадовільне рішення, є можливість у той же момент подати аналогічну повторну заявку.

Які ще оновлення з'являться від 1 лютого?

Додалися ще 2 умови для бронювання, які є обов'язковими:

відсутні борги зі сплати податків та ЄСВ (Єдиний соціальний внесок);

відповідність місцевим або регіональним критеріям, які визначаються індивідуально для кожної з областей.

Також хочуть запустити нові функції для вдосконалення механізму бронювання. Зараз послуга відбувається через Дію, а підтвердження про резервування зараховується в Оберіг. Проте є деякі труднощі з даними працівників критичних підприємств та оборонної промисловості.

Тож планується покращити роботу системи, щоб відповідні працівники не були в так званому розшуку. Адже оборонна промисловість автоматично має статус критичної сфери забезпечення і тут 100% робітників мають право на бронювання.

Як швидко працівників бронюють на роботі?

За законодавством термін, у який можна забронювати співробітника, ніяк не визначений. Тобто за бажання це можна зробити і в перший день працевлаштування, і через кілька місяців роботи працівника. Про це розповідає Михайло Лубонько, військовий юрист ЮК "Приходько та партнери", для "РБК-Україна".

Юрист зазначає, що спочатку сам працівник має розібратися зі своєю ситуацією та документами. Потрібно мати дійсний військово-обліковий документ, оновлену інформацію про місце проживання та власні контакти, а також відсутній "розшук" ТЦК.

Так вдасться оформити бронювання без проблем для співробітника та роботодавця.

Що ще відомо про бронювання працівників у 2026 році?

Україна планує забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників. Рішення пов'язане з масованими ударами Росії по енергетиці та важливістю швидкого відновлення у цій сфері.

Раніше повідомлялося, що з 2026 року бронювання доступне лише для тих підприємств, які отримають статус критично важливих для економічної та оборонної сфер країни. Так, до переліку транспортних компаній, які мають право на бронювання працівників, цьогоріч додали ще 18 бізнесів.