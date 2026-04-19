Російський бізнес знову постраждає: який новий удар готує Кремль

У Росії планують обкласти великі компанії додатковим "податком на надприбуток". І це попри пропозицію від російських олігархів внести гроші до бюджету на фінансування війни проти України.

Що готують у Росії для бізнесу?

За підсумками 2025 року, Кремль прагне запровадити новий податок на тлі зростаючого дефіциту бюджету та фінансового тиску, який пов’язаний з війною, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Ставка податку може скласти аж 20%. А це вдвічі більше, ніж під час попередньої кампанії – у 2023 році.

Мова йде про оподаткування частини прибутку за 2025 рік, яка перевищує середній рівень за 2018 – 2019 роки. Цей період використовувався як база під час збору надприбутків за 2021 – 2022 роки.

Зверніть увагу! Минулий податок на надприбутки приніс російському бюджету близько 318,8 мільярда рублів.

Від сплати податку були звільнені нафтогазові та вугільні компанії. Водночас основне навантаження лягло на підприємства, які:

займалися видобутком руд, рідкісних металів, фосфоритів, виробництвом чавуну, прокату, труб, кольорових металів;

бізнесів, які працювали у сфері торгівлі.

Ініціатива нового збору з’явилася на тлі погіршення фінансової ситуації на Росії,

– пояснили у розвідці.

За даними російського Мінфіну, у першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету Росії перевищив річний план на 20%. Він сягнув 4,576 трильйона рублів при запланованих на рік 3,786 трильйона.

Важливо! Росії прогнозують великі проблеми з бюджетом. Очікується, що дефіцит може вдвічі перевищити заплановані 3,8 трильйона рублів. А російський бюджет може за підсумками 2026 року недоотримати до 2 трильйони рублів нафтогазових доходів. Про це писали у "The Moscow Times".

Слід відзначити ще й падіння нафтогазових доходів на 45,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Економісти зазначають, що навіть потенційні додаткові прибутки від експорту енергоносіїв не зможуть перекрити дефіцит бюджету,

– наголосили у СЗР України.

У зв'язку з цим змушений шукати нові джерела наповнення казни, зокрема коштом того бізнесу, який ще поки зберігає прибутковість.

