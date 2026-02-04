Об’єднаний звіт за січень 2026 року: хто вже незабаром має його подати
- Юридичні особи мають подати об’єднаний звіт за січень 2026 року до 20 лютого.
- ФОПи та самозайняті особи звітують щоквартально, перший звіт за I квартал 2026 року потрібно подати до 10 травня.
Податковий розрахунок називають ще об’єднаним звітом. Річ у тім, що він поєднав у собі два колишніх звіти.
Хто має подати об’єднаний звіт за січень 2026 року?
Звіт містить у собі дані з трьох податків, про що йдеться на сайті Бухгалтер 911.
Читайте також Задекларувати доходи та отримати податкову знижку відтепер можна в Дії
Об’єднаний звіт поєднав у собі:
- податкову квартальну декларацію з даними про податок на доходи фізичних осіб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ);
- місячний звіт з єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Юридичні особи наразі звітують так, як це і було раніше – щомісяця. Тому за січень 2026 року подають звіт до 20 лютого.
А от ФОПи та самозайняті особи за січень не звітують. Чому так? Для цих людей з 2026 року діє квартальний звітний період.
Зверніть увагу! Це означає, що перший об’єднаний розрахунок вони подадуть за I квартал 2026 року — до 10 травня.
У Пенсійному фонді зазначили, що цей же порядок діятиме і надалі – протягом 40 днів після закінчення кварталу.
Однак для юридичних осіб порядок подання звітності залишається незмінним. Крім того, система оподаткування – спрощена чи загальна – жодним чином не впливає на порядок подання звітності.
Що ще слід знати ФОПам у лютому 2026 року?
- ФОПи 1, 2 та 4 груп мають сплатити військовий збір, незалежно від того, чи отримували вони дохід. Сплатити податок слід встигнути до 20 лютого 2026 року. Також подати декларацію має 3 група ФОП. Останній термін для подання річної податкової документації – 9 лютого поточного року.
- Крім того, деякі ФОПи можуть отримати грошову виплату. Мова йде про 2 та 3 групи. Їм передбачені виплати для купівлі енергообладнання через Дію.