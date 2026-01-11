Помилився при сплаті податків: як ФОП виправити помилку без штрафів

При сплаті податків ФОПи можуть припуститися помилок, які можуть стати фатальними. У такому випадку необхідно одразу ж виправити помилку, щоб уникнути штрафів.

Які помилки є при сплаті податків та як їх виправити?

Є два типи помилок, яких припускаються підприємці, пише 24 Канал з посиланням на 7eminar.

Перший тип помилки – це невірне призначення платежу

Якщо ФОП помилився у назві податку або періоді сплати, то виправити проведений банком платіж вже неможливо. Це прямо підтверджує ДПС у ЗІР, категорія 132.01: після виконання платіжної інструкції реквізит «Призначення платежу» не коригується. При цьому відповідальність за неправильне призначення платежу не передбачена.

Наприклад, якщо ФОП помилково зазначив "єдиний внесок" замість "єдиний податок", але кошти надійшли саме на рахунок єдиного податку, то додаткових дій не потрібно. Головне – перевірити оплату в електронному кабінеті.

Другий тип помилки – невірний розрахунковий рахунок

У цьому випадку ситуацію можна виправити шляхом перенаправлення коштів на вірний рахунок. Щоб уникнути штрафів, мають одночасно виконуватися дві умови:

Податок має бути сплачений вчасно, навіть якщо сплачений "не туди"; Необхідно подати заяву за формою F1302002 про перенаправлення коштів на вірний рахунок.

У заяві зазначити реквізити рахунку, на який кошти були помилково сплачені, та правильний рахунок, на який потрібно перенаправити кошти. Податкова розглядає таку заяву протягом 20 календарних днів.

