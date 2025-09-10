Інвестори відреагували на невизначеність довкола подій з зальотом російських дронів різким зниженням котирувань. Найбільші втрати зазнали нафтогазова компанія PKN Orlen та найбільші банки Польщі.

Що відбувається з акціями польських компаній?

На атаку російських "Шахедів", яка відулась в ніч на середу, 10 вересня, польський фондовий ринок відреагував відчутним зниженням. Індекс Варшавської біржі впав більш ніж на 2%, пише 24 Канал.

Найбільше падіння зафіксовано у багатонаціональної нафтогазової компанії PKN Orlen, акції якої подешевшали більш майже на 3%. Зниження також торкнулося провідних банків країни: котирування Alior впали на 2,5%, а Bank Pekao — на 2,3%.

Акції польських компаній станом на 10 вересня / фото investing.com

На цьому тлі позитивну динаміку показала тільки холдингова компанія CD Projekt, відома серіями ігор "Відьмак" і Cyberpunk 2077. Її акції подорожчали на 1,1%.

