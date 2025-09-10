Атака дронів обвалила акції польських компаній: хто постраждав найбільше
- На атаку російських дронів польський фондовий ринок відреагував падінням індексу Варшавської біржі більш ніж на 2%.
- Найбільші втрати зазнали PKN Orlen із падінням акцій на майже 3%, а також банки Alior і Bank Pekao з падінням на 2,5% і 2,3% відповідно.
Інвестори відреагували на невизначеність довкола подій з зальотом російських дронів різким зниженням котирувань. Найбільші втрати зазнали нафтогазова компанія PKN Orlen та найбільші банки Польщі.
Що відбувається з акціями польських компаній?
На атаку російських "Шахедів", яка відулась в ніч на середу, 10 вересня, польський фондовий ринок відреагував відчутним зниженням. Індекс Варшавської біржі впав більш ніж на 2%, пише 24 Канал.
Найбільше падіння зафіксовано у багатонаціональної нафтогазової компанії PKN Orlen, акції якої подешевшали більш майже на 3%. Зниження також торкнулося провідних банків країни: котирування Alior впали на 2,5%, а Bank Pekao — на 2,3%.
Акції польських компаній станом на 10 вересня / фото investing.com
На цьому тлі позитивну динаміку показала тільки холдингова компанія CD Projekt, відома серіями ігор "Відьмак" і Cyberpunk 2077. Її акції подорожчали на 1,1%.
Що потрібно знати про російські дрони в Польщі?
В ніч на 10 вересня під час масованої атаки на Україну у повітряний простір Польщі вторглися кілька російських ударних дронів типу "Шахед". У Збройних силах Польщі назвали ці інциденти як "безпрецедентні" порушення державного кордону.
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що вже проінформував про подію Генерального секретаря НАТО. За словами політика, ймовірно, це була масштабна провокація з боку Росії.
Окрему інформацію оприлюднив польський журналіст Марек Будзиш. Посилаючись на звіт від 2 липня, він повідомив, що серед уламків збитих в Україні російських дронів знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських мобільних операторів.