Поляки емоційно реагують і діляться своїми думками про безпеку та подальші дії країни й НАТО. Коментарі користувачів на атаку Росії на Польщу зібрав 24 Канал.

Як поляки реагують на "Шахеди" у своєму небі?

Польські користувачі мережі активно обговорюють нічну атаку російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни. У коментарях лунають думки про провокації, небезпеку та необхідність швидкої реакції.

Чи хочемо ми чітко дати зрозуміти, що нам це не подобається? Розробляйте, будуйте та закуповуйте далекобійні безпілотники та ракети у великих кількостях. Внутрішній потенціал є,

– пишуть користувачі.

Дехто вважає інцидент "саботажем і підступною тактикою" Росії, спрямованою на емоційний тиск. Інші пропонують перенести охорону повітряного простору НАТО на сотні кілометрів углиб України.

Росія навмисно відправила близько десятка безпілотників над Польщею. Настав час нам реагувати: перемістити охорону неба щонайменше на 200 кілометрів углиб України, бажано до річки Дніпро,

– коментують у мережі.

Частина коментаторів наголошує на необхідності рішучої відповіді з боку НАТО, адже, за їхніми словами, "будь-що менше дасть Путіну можливість продовжувати свої витівки".

Настав час для нашої відповіді та від наших союзників. Все, що наближається до нашого кордону над українською територією, має бути збито. І річ не у тім, щоб вступити у війну, а в тому, щоб захищати країну,

– висловлюються поляки.

Також зазначають, що президент США Дональд Трамп може напише повідомлення у соцмережах і "на цьому відповідь Америки закінчиться".

Ми, як поляки, глибоко стурбовані відсутністю безпеки з боку Польщі. Ваші (влади – 24 Канал) інтереси завжди переважають інтереси людського життя. Замість того щоб розправитися з цими психопатами, ви вдаєтеся до хворої дипломатії,

– обурюються коментатори.

У коментарях звучить і схвалення дій польських військових і уряду.

Нарешті застосували силу, браво. Путін розуміє лише цю мову,

– додають користувачі.

Загалом у соцмережах простежується, що поляки очікують більшої рішучості від влади та союзників, аби захистити країну від дедалі зухваліших дій Росії.

