До кінця року перевірки посиляться: податкова готує фінальний раунд інспекцій
- Державна податкова служба планує 4908 перевірок до кінця 2025 року, з яких 79% стосуватимуться компаній, а 21% - ФОПів.
- Серед фігурантів перевірок - великі ринкові гравці, такі як "ОККО-Експрес", "Кернел-Трейд" і мережа Eva, а перевірки найчастіше проводитимуться в сферах оптової торгівлі, сільського господарства та харчового виробництва.
Державна податкова служба у вересні оновила план-графік перевірок компаній і ФОПів на 2025 рік. Загалом до кінця року заплановано 4908 перевірок, це на 122 більше, ніж у попередній версії документа.
Скільки заплановано перевірок?
Як свідчать дані Опендатабот, частину підприємств із плану вилучили, натомість додали нові, передає 24 Канал.
Переважна більшість перевірок стосуватиметься компаній (79%), тоді як на ФОПів припадає 21%. Найінтенсивнішим місяцем стане грудень, податківці планують провести 482 інспекції.
В "Опендатабот" додали, що з жовтня до кінця року податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв'язки.
До кінця року служба має перевірити 1016 компаній, 42 фінансові установи та нерезидентів, 268 ФОПів, а також 65 бізнесів, щодо яких є питання із нарахуванням ПДФО, військового збору та ЄСВ,
– ідеться в повідомленні.
Кого перевірятимуть?
Серед фігурантів плану – великі гравці ринку: "ОККО-Експрес" (74,8 мільярдів гривень доходу), "Кернел-Трейд" (90,9 мільярдів гривень), Оператор ГТС України (38,5 мільярдів гривень), "Метінвест-СМЦ" (37,8 мільярдів гривень), мережа Eva (26,9 мільярдів гривень), "Омега" (20 мільярдів гривень).
Найчастіше перевірки проводитимуть у сферах оптової торгівлі (24%), сільського господарства (11%), харчового виробництва (7%), логістики та складського господарства (6%) і роздрібної торгівлі (4%).
Що відомо про перевірки бізнесу?
21 липня РНБО ухвалила рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу державними структурами. Це передбачає, що впродовж року підприємців мали б звільнити від візитів контролюючих органів, окрім випадків, коли йдеться про критичні ризики.
Нещодавно стало відомо, що українці, які отримували доходи від OnlyFans у 2020–2022 роках, не сплатили податки на суму 384,7 мільйонів гривень.
До слова, ДПСУ тестує програму для автоматичного списання податкових боргів з рахунків платників через систему електронних платежів.
Варто знати. З 27 вересня в Україні змінились правила реєстрації податкових накладних, що включають збільшення лімітів для безумовної реєстрації та підвищення порогів для дрібних операцій.