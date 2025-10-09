Державна податкова служба у вересні оновила план-графік перевірок компаній і ФОПів на 2025 рік. Загалом до кінця року заплановано 4908 перевірок, це на 122 більше, ніж у попередній версії документа.

Скільки заплановано перевірок?

Як свідчать дані Опендатабот, частину підприємств із плану вилучили, натомість додали нові, передає 24 Канал.

Переважна більшість перевірок стосуватиметься компаній (79%), тоді як на ФОПів припадає 21%. Найінтенсивнішим місяцем стане грудень, податківці планують провести 482 інспекції.

В "Опендатабот" додали, що з жовтня до кінця року податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв'язки.

До кінця року служба має перевірити 1016 компаній, 42 фінансові установи та нерезидентів, 268 ФОПів, а також 65 бізнесів, щодо яких є питання із нарахуванням ПДФО, військового збору та ЄСВ,

– ідеться в повідомленні.

Кого перевірятимуть?

Серед фігурантів плану – великі гравці ринку: "ОККО-Експрес" (74,8 мільярдів гривень доходу), "Кернел-Трейд" (90,9 мільярдів гривень), Оператор ГТС України (38,5 мільярдів гривень), "Метінвест-СМЦ" (37,8 мільярдів гривень), мережа Eva (26,9 мільярдів гривень), "Омега" (20 мільярдів гривень).

Найчастіше перевірки проводитимуть у сферах оптової торгівлі (24%), сільського господарства (11%), харчового виробництва (7%), логістики та складського господарства (6%) і роздрібної торгівлі (4%).

Що відомо про перевірки бізнесу?

21 липня РНБО ухвалила рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу державними структурами. Це передбачає, що впродовж року підприємців мали б звільнити від візитів контролюючих органів, окрім випадків, коли йдеться про критичні ризики.

Нещодавно стало відомо, що українці, які отримували доходи від OnlyFans у 2020–2022 роках, не сплатили податки на суму 384,7 мільйонів гривень.

До слова, ДПСУ тестує програму для автоматичного списання податкових боргів з рахунків платників через систему електронних платежів.

Варто знати. З 27 вересня в Україні змінились правила реєстрації податкових накладних, що включають збільшення лімітів для безумовної реєстрації та підвищення порогів для дрібних операцій.