4 березня, 13:34
12 тисяч компаній змінили прописку: куди і навіщо переїжджає бізнес в Україні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У 2022 році 12 197 компаній в Україні змінили місце реєстрації, зокрема найбільше у сфері оптової торгівлі.
  • Київ залишається найбільш популярним напрямком для релокації.

Через війну усе більше компаній переїжджають до більше безпечних міст, у більшості українці обирали столицю. Через це бізнесів в окремих областях значно побільшало.

Який бізнес найчастіше переїжджає і куди?

Торік 12 197 компаній переїхали на інше місце, пише Опендатабот.

Найактивніше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі – майже кожна третя компанія з переліку, а саме 3 798 бізнесів. Далі йдуть компанії зі сфери будівництва (732 компанії або 6%), нерухомості (645 або 5%), сільського господарства (639 або 5%) та роздрібної торгівлі (526 або 4%):

  • Найбільше компаній переїхали з Києва до Київської області – 779.
  • У зворотному напрямку, з області до столиці, – 663 компанії.
  • Також серед лідерів маршрути Київ – Дніпропетровщина (565), Київ – Харківщина (521) та Дніпропетровщина – Київ (501).

Серед регіонів, куди бізнес переїжджає, то Київ також лідирує – 11 765 компаній або 28,3% усіх релокацій обрали саме столицю. Через переїзд компаній побільшало у 8 регіонах. Так, найбільше бізнесів додалось на прифронтових Харківській (+553) та Запорізькій областях (+419 бізнесів). 

Найбільші компанії, які релокувалися

Три компанії, що потрапили до Індексу Опендатаботу 2025, також релокувались торік.

  • Медична лабораторія "ЕСКУЛАБ" повернулась назад зі столиці на Львівщину;
  • Страхова компанія" АСКО ДС" переїхала з Донецької області до Києва;
  • "АНОРБІС-СТ", що працює в оптовій торгівлі, обрала Дніпропетровщину замість столиці.

До переліку найбільших релокантів за доходами увійшли й інші компанії з мільярдними оборотами.

Лідером стала компанія "ЗЕ.ТЕК" із доходом 14,17, яка переїхала з Києва до Рівненської області та працює у сфері постачання електроенергії та газу. Також Курахівська ТЕС релокувалася з Донецької області до Запорізької.

Серед інших великих гравців – "Укравіасистем", "Міт Пром", "Стіллаква", "Буський консервний завод" та "Якобз Дау Егбертс Україна", які, переважно, обрали новим місцем реєстрації Київ.

