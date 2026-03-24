Скільки коштує "забути" посилку: тарифи платного зберігання на "Новій пошті"

У "Новій пошті" в Україні діють чіткі правила щодо того, як довго посилки можуть лежати у відділенні та коли за це починають брати гроші. Загалом відправлення зберігаються до 30 календарних днів, але безкоштовний період значно коротший.

Скільки коштує платне зберігання на "Новій пошті"?

Вартість платного зберігання залежить від типу відправлення, повідомили у "Новій пошті".

У 2026 році тарифи виглядають так:

невеликі посилки або документи – 10 гривень за день;

середні – 20 гривень за день;

великі – 30 гривень за день;

вантажі до 100 кілограмів – 40 гривень за день;

шини та диски – 40 гривень за день;

палети – 100 гривень за день.

Якщо вага перевищує 100 кілограмів, доведеться платити по 40 гривень за кожні наступні 100 кілограмів щодня.

Зауважте! Перший день зберігання рахується не з моменту доставки, а з наступного дня після того, як посилка прибула у відділення. Усі ці процеси відбуваються автоматично – нічого додатково замовляти не потрібно.

Скільки зберігається посилка на "Новій пошті"?

Безкоштовно посилки (крім палет) зберігаються протягом семи календарних днів. Для палет цей термін коротший – лише три дні.

Після цього починається платний період: для звичайних відправлень – з восьмого дня, для палет – вже з четвертого. Тож якщо затягнути з отриманням, сума за зберігання може швидко зрости.

Що категорично не можна відправляти "Новою поштою"?

За правилами перевізника, у посилках не можна пересилати:

харчові продукти, що потребують спеціального температурного режиму або мають термін придатності, що закінчується до дати доставки;

охолоджені або заморожені продукти;

молочні продукти та яйця;

харчові продукти тваринного походження у місцях з карантинними обмеженнями (де може діяти спеціальний режим).

Також компанія не приймає для пересилання:

алкогольні напої та підакцизні товари (тютюнові вироби);

ліки,

вітаміни та дієтичні добавки;

гроші, дорогоцінні метали та камені;

пиротехніка та небезпечні матеріали;

нереєстровані медичні засоби та заборонені речовини.

За офіційними умовами перевезення, частина харчових продуктів може бути дозволена, якщо вони мають тривалий термін придатності, не потребують спеціальних умов зберігання та правильно упаковані – наприклад, сухі крупи або консерви у заводській упаковці.

