Поріг ПДВ для ФОПів в 1 мільйон гривень нереалістичний: що пропонують аналітики

Декілька аналітичних центрів дослідили проєкт Мінфіну про запровадження ПДВ для підприємців і виявили, що ФОПи можуть втратити значно більше грошей, ніж планувалося. Тому обгрунтування Уряду назвали нереалістичним.

Чому бізнес може зазнати набагато більших втрат?

Аналітичні центри звернулись до керівництва країни із закликом переглянути законопроєкт щодо ПДВ та збільшити мінімальний поріг доходу, пише 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Згідно з поданим до документа аналізом, Уряд очікує отримати близько 40,1 мільярдів гривень додаткових доходів, передбачаючи витрати держави у 0,18 мільярда та додаткові витрати бізнесу на рівні 2,09 мільярдів гривень на рік.

Проте аналітичні центри наголошують, що ці розрахунки не відповідають реаліям, оскільки ПДВ є податком на кінцеве споживання, а отже, призведе до додаткових витрат українців. Так вони навели аргументи:

По-перше, не враховано додаткові витрати громадян . Оскільки ПДВ є податком на кінцеве споживання, додаткові доходи бюджету планується отримати за рахунок кінцевого споживача, який, таким чином, понесе додаткові витрати у розмірі суми фіскального ефекту.

По-друге, адміністративні витрати в аналізі Мінфіну розраховані на припущенні (невідомого походження) про те, що суб'єкт підприємництва витрачає додатково 56 людино-годин на рік на адміністрування ПДВ. Це припущення не відповідає дійсності, тому що статус платника ПДВ вимагає бухгалтерського обліку.

По-третє, для розрахунку витрат Мінфін використав розмір мінімальної зарплати, хоча облік – це кваліфікована праця, яку, як правило, виконує бухгалтер, що отримує щонайменше середню зарплату.

У зверненні підкреслюється, що Мінфін суттєво недооцінив адміністративні витрати бізнесу.

Що пропонують аналітики?

Замість запропонованих норм аналітичні центри пропонують орієнтуватися на досвід ЄС та Великої Британії, де поріг реєстрації ПДВ становить 85 – 100 тисяч євро.

Експерти рекомендують запровадити в Україні поріг у 6 мільйонів гривень з 2027 року з подальшим поетапним зниженням, забезпечити спрощене адміністрування за касовим методом та автозаповнення декларацій.

