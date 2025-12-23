Готують масштабні зміни: навіщо Україні реформувати податкову систему для ФОПів
- Нові податкові правила для ФОП в Україні обумовлені вимогами МВФ для забезпечення співпраці та залучення зовнішнього фінансування.
- Великі та середні бізнеси неправомірно користуються пільговим оподаткуванням для ФОП, що призводить до схем ухилення від податків і шкодить держбюджету.
Дробленням бізнесу та іншими тіньовими схемами користується досить велика кількість підприємців в Україні, це можна буде подолати за допомогою податкових змін. У Раді НБУ розповіли, для чого реформувати систему для ФОПів та як вона буде діяти.
Як допоможуть податкові зміни для ФОП?
Початковою причиною запровадження нових правил оподатування для ФОП та скасування пільг була вимога МВФ. Про це розповів член Ради Нацбанку й економіст Василь Фурман, повідомляє 24 Канал.
За його словами, співпраця з Міжнародним валютним фондом є для України стратегічно важливою, бо він допомагає залучати і зовнішнє фінансування.
Інші партнери, які надають міжнародну фінансову допомогу дивляться, як Україна співпрацює з МВФ. Якщо співпрацює, значить правильно рухається і на шляху до реформ,
– говорить економіст.
Ще одна причина – схеми великого й середнього бізнесу. Початково пільгове оподаткування було запроваджено для ФОПів та мікробізнесу, проте великий бізнес поступово почав також нею користуватися, що є неправильним. Як результат – дроблення бізнесу та інші схеми ухилення від податків, що шкодять держбюджету.
Якщо говорить про впровадження ПДВ, Василь Фурман говорить, що для ухвалення таких рішень потрібна дискусія з асоціаціями бізнесу.
Що відомо про запровадження змін для ФОП?
Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.
Українська влада не буде скасовувати пільги для ФОП, проте хоче вирівняти правила для підприємців на спрощеній системі та платників ПДВ, щоб запобігти ухиленню від податків великим бізнесом.
Законопроєкт про ПДВ для ФОПів може набрати чинності 1 січня 2027 року, дозволяючи бізнесу підготуватися. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.