Готують масштабні зміни: навіщо Україні реформувати податкову систему для ФОПів

Дробленням бізнесу та іншими тіньовими схемами користується досить велика кількість підприємців в Україні, це можна буде подолати за допомогою податкових змін. У Раді НБУ розповіли, для чого реформувати систему для ФОПів та як вона буде діяти.

Як допоможуть податкові зміни для ФОП?

Початковою причиною запровадження нових правил оподатування для ФОП та скасування пільг була вимога МВФ. Про це розповів член Ради Нацбанку й економіст Василь Фурман, повідомляє 24 Канал.

За його словами, співпраця з Міжнародним валютним фондом є для України стратегічно важливою, бо він допомагає залучати і зовнішнє фінансування.

Інші партнери, які надають міжнародну фінансову допомогу дивляться, як Україна співпрацює з МВФ. Якщо співпрацює, значить правильно рухається і на шляху до реформ,

– говорить економіст.

Ще одна причина – схеми великого й середнього бізнесу. Початково пільгове оподаткування було запроваджено для ФОПів та мікробізнесу, проте великий бізнес поступово почав також нею користуватися, що є неправильним. Як результат – дроблення бізнесу та інші схеми ухилення від податків, що шкодять держбюджету.

Якщо говорить про впровадження ПДВ, Василь Фурман говорить, що для ухвалення таких рішень потрібна дискусія з асоціаціями бізнесу.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?