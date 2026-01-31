Податок 15% для ФОПів: кому доведеться платити за підвищеною ставкою у 2026 році
- ФОПи в Україні платять 15% єдиного податку у випадках перевищення граничного обсягу доходу, здійснення недозволених видів діяльності або використання інших способів розрахунків.
- Ставка 15% є додатковою до основної ставки та застосовується лише до "неправильних" доходів.
Існують правила, за якими ФОПи зобов’язані сплачувати 15% єдиного податку. Це стосується фізичних осіб-підприємців усіх груп.
Хто має сплачувати 15% єдиного податку в Україні?
Мова йде про недотримання вимог Податкового кодексу, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.
Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1–3 груп у таких випадках:
- перевищення граничного обсягу доходу;
- отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
- застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені Податкового кодексу;
- здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);
- провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи.
Зокрема єдиний податок для ФОПів 1 групи є відсотком від прожиткового мінімуму, для 2 групи – від мінімальної зарплати.
Водночас для 3 групи не існує фіксованої ставки. У цьому випадку ФОП платить так:
- 3% від суми доходу, якщо є платником ПДВ;
- 5% від суми доходу, якщо не є платником ПДВ.
Тоді як ставка 15% передбачена пунктом 293.4 Податкового кодексу України та застосовується не замість, а додатково до основної ставки єдиного податку. Це означає, що ФОП зі своїх "правильних" доходів платить податок за стандартною ставкою, а з доходів, які були отримані з порушенням правил, – 15%. Про це йдеться на сайті Factor.
Зверніть увагу! Ці суми обов’язково декларуються окремим рядком у податковій декларації.
Як сильно ФОП має перевищити свій "ліміт"?
Для того, аби довелося платити 15%, має бути перевищення річного ліміту доходу. Кожна група єдиного податку має чітко визначений граничний обсяг.
Якщо підприємець перевищив ліміт, то 15% нараховується саме на суму перевищення, а не на весь дохід. До того ж ФОП зобов’язаний або перейти на іншу групу, або на загальну систему оподаткування.
Яких правил повинен дотримувати ФОП, аби не сплачувати податок у розмірі 15%?
ФОПи 1 та 2 групи повинні здійснювати лише ті види діяльності, які зазначені в Реєстрі платників єдиного податку. Якщо підприємець отримав дохід від виду діяльності, який не зазначений у КВЕДах, то такий дохід не вважається дозволеним для спрощеної системи.
Підприємцям заборонено використовувати негрошові розрахунки (оплата товарами, послугами тощо). Дохід, який отриманий таким чином, автоматично підпадає під 15% єдиного податку, незалежно від групи ФОПа.
Якщо ФОП отримує дохід від діяльності, якою не може займатися людина на єдиному податку, то весь дохід оподатковується за ставкою 15%. Також можливе примусове переведення на загальну систему оподаткування. Виняток – платники 3 групи – е-резиденти.
Коли підприємець 1 або 2 групи отримує дохід від діяльності, яка не передбачена для його групи, то цей дохід також оподатковується за ставкою 15%.
Важливо! Ставка 15% єдиного податку є фінансовою санкцією за порушення правил спрощеної системи оподаткування. Вона не може бути добровільною та не має жодних альтернатив.
Що ще слід знати ФОПам в Україні?
- Сплатити податки ФОПи можуть різними способами. Зокрема через банк, застосунок Дія або Електронний кабінет платника податків. Кожен варіанти має свої плюси та мінуси, і підприємець може обрати зручний для себе метод.
- Водночас малий та середній бізнес в Україні може отримати одноразову виплату. Її розмір становить від 7 500 до 15 000 гривень. Таким чином уряд надає можливість ФОПам придбати генератора чи пальне під час кризової ситуації в енергетиці.