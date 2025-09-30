Держава за тиждень заробила на приватизації 532 мільйони гривень: які об'єкти продали
- Фонд держмайна провів 8 аукціонів з приватизації, які принесли понад 532 мільйони гривень.
- Найдорожчим об’єктом став пакет акцій Заводу "Квант", який зріс у ціні з 172,96 мільйонів до 401,5 мільйона гривень.
Фонд держмайна провів за тиждень 8 аукціонів з приватизації. Сукупно вони принесли у бюджет держави понад 532 мільйона гривень.
Дохід від приватизації зростає?
Про це повідомив Фонд державного майна, інформує 24 Канал. Аукціони з приватизації відбулись у системі "Prozorro.Продажі".
Дивіться також 608 мільйонів за "Вухастик": вінницький завод передали у приватні руки
Зростання ціни відбулося у 2,82 раз, що у середньому становить 281,80%. За лоти змагалися 64 учасники, в середньому на лот припадало 8 охочих придбати державні об'єкти,
– ідеться у повідомленні.
Які об'єкти принесли найбільше?
Якщо говорити про ціну, то найдорожчим об'єктом став державний пакет акцій розміром 73,2784% у СК АТ Завод "Квант" в місті Київ. За об'єкт змагалися 5 учасників. Це зумовило зростання вартості у 2,34 рази: від стартової – 172,96 мільйонів гривень, до переможної – 401,5 мільйона гривень.
Також інвесторів зацікавив єдиний майновий комплекс ДП "Укррибпроек" в місті Київ. Ціна об'єкта зросла з 7,53 мільйони гривень до фінальних – 61,1 мільйон гривень, за об'єкт змагалися 11 учасників.
Що відомо про майбутні аукціони?
Цього тижня команда Фонду планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій такі об'єкти, як: ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", державна частка у розмірі 100% у статутному капіталі дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна" ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" та інші.
Детальніше про приватизацію в Україні?
Від початку війни станом на серпень до бюджету надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації. При цьому у суму не враховано дохід від продажу "Вінницяпобутхім".
Серед об'єктів, які продали найдорожче, – готель "Україна" (3 мільярди гривень) та ОГХК (3,9 мільярдів гривень).
Вінницький завод "Вінницяпобутхім" за 608 мільйонів гривень придбала компанія Afina Group, співзасновники мереж Varus і Eva.