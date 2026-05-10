Армані заповів продати бренд: хто може купити акції італійського модного дому

Відомий 91-річний модельєр Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року. Після себе він залишив заповіт, яким зобов'язав спадкоємців поступово продати італійський модний бренд.

Хто може купити Giorgio Armani?

Тепер же стало відомо, хто може претендувати на акції компанії, передає Reuters. Її гендиректор Джузеппе Марсоччі вже нібито готує бізнес-план, призначаючи двох радників для нагляду за продажем.

Отже, за заповітом Армані, продаж перших 15% акцій групи в трьох рівних частинах має відбутися протягом 12 – 18 місяців із моменту його смерті. Серед пріоритетних покупців модельєр назвав:

французьку групу компаній класу люкс LVMH ;

; а також двох комерційних партнерів – виробника косметичної продукції L'Oreal та EssilorLuxottica.

Деталі повідомила італійська газета La Repubblica без посилання на джерела. Обрані гендиректором радники супроводжуватимуть процес і вже незабаром мають презентувати 5-річну стратегію розвитку компанії потенційним інвесторам. Водночас можливий поділ акцій на рівні пакети по 5% дозволить одночасно залучити всіх стратегічних партнерів на початковому етапі переговорів.

Що відомо про бренд Giorgio Armani?

За оцінкою Forbes, статки покійного Армані сягали 11,8 мільярда доларів, а його компанія щорічно генерувала близько 2,3 мільярда євро доходу. Один із найзаможніших італійців був "іконою стилю" та ретельно контролював усі аспекти бренду – модні колекції, рекламні кампанії та навіть зачіски моделей перед показами.

Armani залишається однією з небагатьох великих незалежних люксових модних груп у Європі, де контроль зосереджений навколо засновника та його структури управління,

– йдеться в матеріалі.

Раніше журналісти звернули увагу, що прямі вказівки на продаж Giorgio Armani та згадка французьких корпорацій суперечать багаторічній позиції модельєра, який категорично виступав проти розмивання своєї частки чи виходу компанії на біржу.

Цікаво! Армані вів досить закритий спосіб життя та не мав дружини чи дітей, його вважали бісексуалом.

