Що відомо про заповіт Джорджо Армані?

Це стало несподіванкою для компанії, яка завжди ревно оберігала свою незалежність та італійське коріння, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У заповіті вказано, що спадкоємці повинні продати перші 15% акцій італійського модного дому протягом 18 місяців. Потім їм слід передати додаткові 30–54,9% тому самому покупцеві упродовж трьох-п'яти років після смерті Армані.

У заповіті також зазначається, що пріоритет у купівлі має бути відданий:

люксовому гігантові LVMH; б’юті-корпорації L’Oreal; лідерові у виробництві окулярів EssilorLuxottica; або іншій групі "рівного статусу", визначеній фондом, який дизайнер створив для збереження своєї спадщини за погодженням із його бізнес-партнером і супутником життя Панталео Делл’Орко.

Альтернативою має стати первинне публічне розміщення акцій (IPO) в Італії або на біржі "рівного рівня",

– йдеться у документі.

Як зазначають у тексті, прямі вказівки на продаж частки компанії та згадка про французькі корпорації як потенційних покупців різко контрастують із багаторічною категоричною відмовою Джорджо Армані розмивати свою частку чи виводити компанію на біржу.

Reuters пише, що протягом років виробник знаменитих "неконструктивних" костюмів, які принесли йому світову славу, неодноразово отримував пропозиції, зокрема у 2021 році від Джона Елканна, спадкоємця сім’ї Аньєллі, а також від модного дому Gucci, коли на його чолі ще стояв Мауріціо Гуччі.

Що відомо про Джорджо Армані? Армані був єдиним великим акціонером компанії, яку він заснував разом із покійним партнером Серджо Галеотті у 1970-х і якою до кінця життя керував особисто – як з творчого, так і з управлінського боку. Він не залишив дітей, які могли б успадкувати бізнес, що приносив відносно стабільну виручку – 2,3 мільярда євро (2,7 мільярда доларів) у 2024 році, але чиї прибутки скоротилися на тлі спаду у світовій індустрії розкоші.

Заповіт надає Fondazione Giorgio Armani та Панталео Делл’Орко 70% голосів у компанії разом.

У разі виходу на біржу фонд збереже 30,1% акцій,

– йдеться у документі.

Важливо! Заповіт також наказує спадкоємцям розглядати як потенційних покупців інші модні та люксові компанії, з якими в Armani вже є комерційні зв’язки.

Що відомо про спадок Армані?