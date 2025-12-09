Скандальна угода: три нафтодержави планують допомогти Paramount купити Warner Bros
- Уряди Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ планують інвестувати 24 мільярди доларів у потенційне злиття Paramount та Warner Bros. Discovery.
- Paramount запевняє, що суверенні фонди цих країн не матимуть жодного впливу на управління об'єднаною компанією.
Уряди Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ хочуть інвестувати мільярди доларів у потенційний медіаконгломерат, що складатиметься з Paramount та Warner Bros. Discovery. Проте нині на заваді стоїть ще один телегігант – Netflix.
Як нафтодержави можуть допомогти Paramount купити Warner Bros?
Paramount заявляє, що три нафтодержави будуть частиною нової пропозиції Paramount щодо купівлі WBD, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Станом на початок грудня Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ мали інвестувати 24 мільярди доларів – це вдвічі більше, ніж 11,8 мільярда доларів, які родина Еллісонів планувала інвестувати у Warner Bros.
Наразі Paramount не повідомляє, скільки суверенних фондів добробуту трьох країн планують інвестувати у свою нову пропозицію. Компанія зазначає, що Ларрі та Девід Еллісон, які наразі володіють Paramount разом із групою прямих інвестицій RedBird Capital, "підтримають" угоду, тобто обіцяють профінансувати її повністю, якщо це буде необхідно.
Але Paramount все ще очікує, що ці три країни зрештою інвестуватимуть у об'єднану компанію Paramount/WBD, разом із Джаредом Кушнером – зятем Дональда Трампа, чия група Affinity Partners інвестує гроші від імені Саудівської Аравії, Катару та Абу-Дабі , серед інших,
– пишуть у виданні.
Разом з цим Paramount, наполягає, що суверенні фонди цих країн не матимуть жодного впливу на те, як працюватиме об'єднана компанія Paramount – WBD. Вони не отримають місць у раді директорів, права голосу чи будь-якого іншого управління компанією.
Це все частина заяви Paramount перед акціонерами Warner Bros. Discovery: через це угода про купівлю WBD компанією Paramount пройде перевірку регуляторів набагато легше, ніж купівля WBD Netflix.
Як просуваються перегони за купівлю Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.
Згодом стало відомо, що кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів.
5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.
Через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix. Компанія направила листа Warner Bros, ставлячи під сумнів процес продажу та звинувачуючи компанію у попередньому визначенні Netflix як переможця.