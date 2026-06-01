Росіяни вкрали легендарну "П'яну вишню": український бренд повністю скопіювали

Російський бізнес, схоже, знову взявся за копіювання відомих українських концептів. Цього разу під прицілом опинився львівський заклад "П’яна вишня" – один із найвпізнаваніших гастробрендів міста.

Як росіяни скопіювали український бренд "П’яна вишня"?

15 травня в Казані відкрився заклад із назвою "Кінь і вишня", який схожий на український бренд не лише назвою, пише ZAXID.NET.

Російський "стейкхаус-кабаре" використовує логотип, який практично повторює фірмову айдентику "П’яної вишні". На ньому зображена дівчина з рудим волоссям, яка тримає вишню, однак у копії до композиції додали ще й стейк – ніби для "унікальності".

Повна ідентичність є й у інших елементах – є шрифт усіх надписів, та сама вишнівка, яку гостям подають в таких самих стаканах, як і у львівському закладі. Також повністю скопійованими є і етикетки на пляшках.

Український бренд і російська копія / колаж 24 Каналу

Що кажуть власники "П'яної вишні"?

Натомість у холдингу емоцій "!Фест", якому належить бренд "П’яна вишня", кажуть, що знають про ситуацію.

Це росіяни вже не вперше крадуть. Це смішне перекручення, що тут ще сказати. Це комічні крадіжки в бізнесі з перекрученням і відтворенням успішних українських бізнес-моделей. Ніяких дій ми вчиняти не будемо, бо, якщо в цивілізованому світі про якусь відповідальність ще можна говорити, то "на болотах" – ні. Ця країна напала на нас і краде у нас, красти – це в їхньому ДНК,

– каже PR-директор Тарас Маселко.

Зауважте! Перший заклад "П’яної Вишні" з’явився у Львові на площі Ринок в 2015 році, а зараз це вже понад 100 концептуальних закладів по всій Україні.

