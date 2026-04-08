По сусідству з маєтком Роналду в Португалії відкрився український ресторан

Український шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський разом із партнерами запустив ресторан NAI у португальському місті Кашкайш. За інформацією компанії, загальний обсяг інвестицій у проєкт становив близько 1 мільйона євро.

Що відомо про новий заклад Ярославського по сусідству з Роналду?

Заклад відкрився у престижному районі Кінта-да-Марінья, що входить до нового комплексу Bloom Marinha, пише Forbes.

Приблизно 400 тисяч євро з бюджету інвестували у продукцію українських виробників – зокрема меблі, елементи декору, форму для персоналу та посуд.

Меню ресторану в Кашкайші розробили з урахуванням місцевих продуктів і преміального статусу району. У компанії зазначають, що для українців, які мешкають у Португалії, заклад став місцем, де можна почути рідну мову, скуштувати традиційні страви, зокрема борщ, і відчути атмосферу дому. Що ще відомо:

У команді NAI Cascais працюють 24 співробітники;

Середній чек у закладі прогнозують на рівні 38 євро.

Ресторан розташований неподалік гольф-полів, п’ятизіркових готелів та узбережжя Атлантичного океану.

Також, за даними компанії, приблизно за 300 метрів знаходиться приватна резиденція футбольної зірки Кріштіану Роналду.

Цікаво! Серед співвласників NAI – Володимир Ярославський (33%), Дмитро Товстоляк (34%) та Олена Товстоляк (33%), яка обіймає посаду директора. Ярославський відповідає за концепцію меню та розвиток бренду, тоді як партнери залучені до операційного управління мережею.

