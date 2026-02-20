Укр Рус
20 лютого, 12:00
Рекордна економія та криза: в Росії масово закриваються ресторани та кафе

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Кількість закладів громадського харчування в Росії суттєво зменшилася через економічні труднощі, спричинені політикою, орієнтованою на війну проти України.
  • Росіяни переходять на дешевші варіанти харчування, як фастфуд чи продукти зі знижками в супермаркетах, що призводить до закриття ресторанів і кафе.

Політика Путіна, яка орієнтована на війну проти України, змусила росіян економити не лише на розкішних покупках, але й на базових товарах, як їжа. Через це кафе й ресторани не можуть покрити свої витрати й зачиняються.

Як росіяни економлять на їжі?

Дані Ощадбанку показали, що падіння кількості закладів громадського харчування в січні було найбільшим з 2021 року, а витрати ресторанів досягли найнижчого рівня за три роки в листопаді-на початку грудня 2025 року, пише Reuters.

У лютому реальне зростання споживчих витрат вперше за два роки впало до нуля. Росія прогнозує економічне зростання на рівні 1,3% цього року після 1% у 2025 році, 4,9% у 2024 році та 4,1% у 2023 році. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання на рівні 0,8% на 2026 рік.

Дослідження центрального банку показало, що в 11 часових поясах Росії люди шукають дешевші варіанти: їжу у фастфуді або супермаркетах замість ресторанів, продукти харчування зі знижками в супермаркетах, ремонт автомобілів замість нових покупок, а також охолодження ринку житла.

Кількість закриття кафе та ресторанів у столиці у 2025 році зросла порівняно з 2024 роком, тоді як кількість точок продажу кави на винос продовжує зростати,
– повідомив центральний банк Росії.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?

  • Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.

  • У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.

  • Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.

  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.