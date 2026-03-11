Семеро українців у списку найбагатших людей світу від Forbes: хто потрапив до рейтингу

У світі нарахували понад 3 тисяч доларових мільярдерів, у цьому списку є чимало українців. Зокрема, семеро потрапили у оновлений рейтинг Forbes: серед них Ахметов, Порошенко та інші бізнесмени.

Хто з українців потрапив у список Forbes?

Видання оновило список найбагатших людей світу, додавши інформацію станом на березень 2026 року, повідомили у Forbes Ukraine.

Найбагатшим українцем залишається власник груп ДТЕК і "Метінвест" Рінат Ахметов : його статки оцінюються у 7,8 мільярдів доларів. Торік вони становили 7,9 мільярдів доларів.

: його статки оцінюються у 7,8 мільярдів доларів. Торік вони становили 7,9 мільярдів доларів. Далі – власник інвестиційно-промислової групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук , який має 2,8 мільярди доларів, тоді як торік його капітал оцінювався у 3,2 мільярди.

, який має 2,8 мільярди доларів, тоді як торік його капітал оцінювався у 3,2 мільярди. Співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко натомість збільшив статки, вони сягнули 2,2 мільярди доларів у 2026-му. Торік це був 1,2 мільярда доларів.

натомість збільшив статки, вони сягнули 2,2 мільярди доларів у 2026-му. Торік це був 1,2 мільярда доларів. Петро Порошенко має 1,5 мільярда доларів, що менше порівняно з 1,8 мільярда торік.

має 1,5 мільярда доларів, що менше порівняно з 1,8 мільярда торік. Статки засновник агрохолдингу Kernel Андрія Веревського також скоротилися з 1,4 мільярда доларів до 1,2 мільярда.

також скоротилися з 1,4 мільярда доларів до 1,2 мільярда. Статки двох українських бізнесменів – Вадима Новинського та Костянтина Жеваго – за рік майже не змінилися і становлять близько 1,2 мільярда доларів у кожного.

Як змінився рейтинг мільярдерів у 2025 році?

У 2025 році в п'ятірці найбагатших людей залишалися відомі Ілон Маск, Ларрі Еллісон та Джефф Безос, що очолюють рейтинг уже не один рік поспіль. Проте цьогоріч значних успіхів досягла компанія Alphabet, що дозволило її засновникам також потрапити у список мільярдерів, пише Bloomberg Billionaires Index.

Отже, перші 5 сходинок рейтингу мільярдерів у 2025 році зайняли:

1. Ілон Маск

Ілон Маск утримує першу сходинку в рейтингу багатіїв, так само як і у 2024 році. Його статки оцінювали у 461 мільярд доларів (станом на кінець 2025 року). Це на 28,2 мільярда більше, ніж торік.

2. Ларрі Еллісон

Ларрі Еллісон у 2025 році піднявся до 2-го місця в рейтингу (торік він займав 4 позицію). Його статки сягали 281 мільярда доларів, що на 88,5 мільярдів більше, ніж у 2024 році.

3. Ларрі Пейдж

Ларрі Пейдж минулого року не потрапив до п'ятірки мільярдерів, проте у 2025 році піднявся на 3 сходинку. Його статки оцінюють у 274 мільярди доларів, що на 106 мільярдів більше, ніж торік.

4. Сергій Брін

Сергій Брін також не перебував у ТОП рейтингу, проте піднявся на 4-те місце зі статками у розмірі 255 мільярдів доларів (+96,9 мільярда за рік).

5. Джефф Безос

Джефф Безос спустився з 2-го місця в рейтингу до 5-го зі статками у 254 мільярди доларів, пропускаючи вперед акціонерів Alphabet. За рік статки Безоса зросли на 15,1 мільярда доларів.

