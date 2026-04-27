Найбагатший бізнесмен України заробив понад 840 мільярдів за рік – хто ще в топі
- Кожен п'ятий бізнесмен в Україні отримує дохід від 10 мільйонів гривень на рік – це 74 тисячі підприємців.
- До трійки найбагатших за доходом у 2025 році потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський.
Наразі в Україні нараховують 74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 мільйонів гривень на рік і вчасно подають фінансову звітність. Цікаво, що переважна більшість із них (72%) – чоловіки.
Що відомо про українських бізнесменів?
Майже чверть підприємців зареєстрована в Києві, а до трійки найбагатших потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський. Таку аналітику оприлюднив Опендатабот.
Чистий річний приріст списку лідерів – понад 6 тисяч імен, причому 37% підприємців піднялися в рейтингу, а 42% – втратили позиції. Більшість працює в "середньому" сегменті великого бізнесу:
79% мають дохід від 10 до 100 мільйонів гривень;
19% генерують від 100 мільйонів до 1 мільярда гривень;
- лише 2% – це справжні гіганти з обігом понад 1 мільярд гривень.
Де в Україні найбільше зареєстровано великих підприємців
Найбільша кількість бізнесменів із нового рейтингу зареєстрована в Києві, а також на Дніпропетровщині та Львівщині.
Корисно! Якщо ви є власником компанії, яка своєчасно та регулярно подає фінзвітність, – шукайте своє ім'я в рейтингу.
Рейтинг найбагатших бізнесменів України:
Наразі десятка найбагатших бізнесменів країни (за сумою доходу за 2025 рік) виглядає так:
- Рінат Ахметов – 843,18 мільярда гривень (залишився на 1 місці);
- Віталій Антонов – 164,21 мільярда гривень (залишився на 2 місці);
- Андрій Веревський – 149,77 мільярда гривень (піднявся з 6 місця);
- Юрій Косюк – 131,31 мільярда гривень (опустився з 3 місця);
- Арі Вебер – 114,08 мільярда гривень (опустився з 4 місця);
- Володимир Костельман – 94,09 мільярда гривень (опустився з 5 місця);
- Олексій Порошенко – 75,14 мільярда гривень (піднявся з 8 місця);
- Андрій Губський – 71,8 мільярда гривень (опустився з 7 місця);
- Дмитро Фірташ – 58,47 мільярда гривень (залишився на 9 місці);
- Світлана Івахів – 46,85 мільярда гривень (піднялася з 11 місця).
До слова, 69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні, тож в переліку є представники Кіпру, США та Великої Британії, Швейцарії (4%) та інших країн, зокрема ОАЕ, Німеччини й Монако.
Що відомо про інші рейтинги?
Напередодні було опубліковано рейтинг найбільших роботодавців в Україні. Перше місце зайняла Укрзалізниця, друге – мережа "АТБ", а третє – Газорозподільні мережі. Далі по списку "Сільпо", Укрпошта, "Нова пошта", Енергоатом тощо.
Раніше аж семеро українців потрапили до рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes – Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Влад Яценко, Петро Порошенко, Андрій Веревський, а також Вадим Новинський і Костянтин Жеваго.