Цих кандидатів відверто ігнорують: кого бізнес не хоче брати на роботу, попри кадрову кризу
- В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг та технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують.
- Більше половини компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток, а у країнах ЄС рівень зайнятості старших працівників значно вищий.
В Україні все складніше знайти працівників – особливо це відчувається у будівництві, торгівлі, сфері послуг та технічних професіях. Бізнес буквально полює на кадри, але водночас часто не помічає великий резерв – людей віком 55+.
Які працівники можуть допомогти подолати дефіцит кадрів?
З 2021 року країна втратила приблизно 17% робочої сили – йдеться про мільйони людей, яких просто не вистачає економіці. Про це розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова, пише OBOZ.
Поруч є величезна кількість людей старшого віку, які могли б працювати, але залишаються осторонь ринку праці. Саме вони, за оцінками експертів, можуть частково закрити кадровий дефіцит уже найближчим часом. Втім, точно оцінити масштаб проблеми непросто:
- Одні дослідження кажуть, що нестачу кадрів відчувають до 74% компаній.
- Інші показують значно скромніші цифри – лише 4–5% вакансій від загальної зайнятості.
При цьому є галузі, де проблема дійсно критична: у будівництві понад половина компаній визнає, що брак людей гальмує їх розвиток. А от у сільському господарстві чи сфері послуг ситуація трохи легша.
Загалом Україна вже втратила понад 2 мільйони працюючих, і цей процес не зупиняється. Тому швидко повернутися до довоєнного рівня зайнятості навряд чи вийде.
- Станом на зараз в Україні проживає приблизно 31,5 мільйона людей.
- Із них близько 7 – 8 мільйонів – це люди віком від 55 до 74 років.
- Але працює лише частина: серед 55 – 64-річних – менше половини, а серед старших — взагалі одиниці. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник значно вищий.
Проблема не тільки у кількості людей, а й у підходах бізнесу. Багато компаній досі працюють за старими моделями – з важкою фізичною працею та застарілими процесами. У таких умовах складно залучати не лише старших працівників, а й молодь.
Ще один бар’єр – стереотипи. Частина роботодавців вважає, що люди 55+ гірше навчаються, повільніше адаптуються та менш гнучкі. Хоча на практиці це далеко не завжди так.
Також поширена думка, що працевлаштування старших людей нібито "забирає" робочі місця у молоді. Але економіка працює інакше: більше зайнятих – це більше споживання, виробництва і, відповідно, нові робочі місця.
Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?
Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.
Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.
Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.
Новини ринку праці в Україні
Зарплати на робітничі спеціальності в Україні зросли на 10 – 40%, але деяких фахівців критично не вистачає. Найбільше підвищення зарплат спостерігається у малярів (+43%), комплектувальників (+34%), виконробів (+33%) і мулярів (+32%).
На початку 2026 року в Україні подано понад 111 тисяч вакансій, але закривається лише близько 35% з них. Найвищий відсоток закриття вакансій спостерігається в Донецькій області (68,5%), а середній час пошуку працівника складає 17 днів.
Українські готелі та ресторани стикаються з дефіцитом працівників, що є головним викликом для бізнесу. Серед працівників HoReCa 11% повідомили про суттєве падіння доходів, тоді як 17% зазначили помітне зростання.