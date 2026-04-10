Мобілізація серед ТОП-причин: чому українці масово звільняються з компаній

Український ринок праці зараз перебуває у стані постійних змін: бізнеси поступово відновлюються, активно шукають нових працівників, але водночас стикаються з проблемою їх утримання. Компанії все більше втрачають працівників, зокрема, через зарплатні питання та мобілізацію.

Як змінилася плинність кадрів і чому працівники звільняються?

Work.ua провів опитування серед роботодавців та поділився результатами.

Результати показали, що у 35% компаній за останній рік плинність кадрів зросла. У 51% вона залишилася без змін; Лише 14% бізнесів змогли її зменшити.

Це означає, що проблема або загострюється, або стабільно тримається на високому рівні.

Серед основних причин звільнень найчастіше називають зарплату – її відзначили 31% опитаних. На другому місці – мобілізація (24%), яка не залежить від роботодавців і суттєво впливає на кадрову стабільність, особливо в компаніях із великою кількістю чоловіків призовного віку.

Ще 16% роботодавців вказують на вигорання як причину звільнень. Небезпека через війну стала фактором у 13% випадків, а релокація – у 9%.

Причини звільнень / інфографіка Work.ua

Водночас у категорії "інше" роботодавці називають ширший спектр причин:

сімейні обставини;

проблеми зі здоров’ям;

зміну професії;

бажання знайти менш виснажливу роботу.

Багато відповідей стосувалися відсутності бронювання від мобілізації – один із найболючіших факторів для бізнесу.

Як бізнес намагається утримати людей?

У відповідь на кадрові виклики 28% компаній використовують одразу кілька інструментів утримання працівників, намагаючись діяти комплексно.

Ще 27% роботодавців вважають, що найефективніший спосіб – це підвищення зарплати. Водночас 25% компаній зізнаються, що взагалі не мають системного підходу до утримання персоналу. Інші обирають точкові рішення:

6% роблять ставку на гнучкий формат роботи;

7% – на навчання і розвиток;

4% – на регулярний зворотний зв’язок із командою;

3% – на психологічну підтримку співробітників.

Які переваги дає офіційне працевлаштування в Україні?

Головною новацією проєкту Трудового кодексу є зосередження на інтересі держави в максимальному забезпеченні можливості офіційного працевлаштування для населення, розповів Василь Воскобойник у коментарі 24 Каналу. Натомість люди отримають соціальний захист і стаж для майбутньої пенсії.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Підштовхнути до офіційного працевлаштування має розуміння того, що коли людина сплачує податки, у неї є соціальний захист з боку держави, вона може отримувати лікарняні, розраховувати на виплату відпусткових. Потрібно робити все таким чином, щоб працювати офіційно було вигідно, щоб це було побудовано не просто на якихось слоганах, а на тому, що людина розумітиме, чому її офіційна робота буде більш корисною, ніж нелегальне працевлаштування.

Новий Трудовий кодекс напряму не розв’яже проблеми неофіційного працевлаштування, адже вона належить більше до сфери оподаткування й стосується візії розвитку економіки, додає Василь Воскобойник. На думку експерта, дешева робоча сила не має бути перевагою України, натомість варто зосереджуватися на створенні високооплачуваних робочих місць.

