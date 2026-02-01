Тренди ринку праці 2026: які професії в дефіциті та що буде із зарплатами
- Дефіцит кадрів залишається ключовим трендом, що змушує роботодавців знижувати вимоги до кандидатів і наймати людей без досвіду.
- Зарплати в 2025 році зросли на 22%, проте збільшення було нерівномірним по регіонах та професіях, з найбільшим зростанням у категорії "Робітничі спеціальності, виробництво".
Те, що Україна майже 4 роки живе в умовах повномасштабної війни, значно вплинуло на сучасний ринок праці. Стало відомо, чи продовжиться дефіцит кадрів, які вакансії будуть найбільш популярні та що буде із зарплатами.
Що очікує ринок праців у 2026 році?
Фахівці виокремили кілька трендів, йдеться в дослідженні Work.ua.
1. Дефіцит кадрів – ключовий і незмінний тренд
Найбільше вплив війни відчув готельно-ресторанний бізнес. 54% опитаних компаній у 2026 році планують розширювати штат.
З огляду на брак кадрів роботодавцям, можливо, доведеться переглядати вимоги до кандидатів або пропонувати кращі умови, ніж у конкурентів. Актуальними залишаються перекваліфікація, залучення економічно неактивного населення і навіть мігрантів.
2. Збільшення кількості вакансій для людей без досвіду
Це один із логічних наслідків дефіциту кадрів: роботодавці змушені знижувати вимоги до кандидатів. Зокрема, частіше наймати людей, які не мають досвіду роботи за певною спеціальністю. Ця тенденція прогресує вже кілька років.
Наприклад, якщо у грудні 2023-го здобувачам без досвіду були доступні 36% вакансій, то у 2024-му – 43%, а у 2025-му вже 47%.
3. "Професії майбутнього" – це робітничі професії
Щомісячна аналітика показує, що категорія "Робочі спеціальності, виробництво" є найбільшою за кількістю пропозицій роботи. Водночас конкуренція на деякі вакансії критично низька.
4. Попит на ШІ-фахівців
Останніми роками в цій сфері спостерігалася неабияка турбулентність: світові техногіганти то масово звільняли працівників, щоб замінити їх на ШІ, то повертали їх назад і шкодували про попередні рішення.
У 2025 році на Work.ua компанії шукали директорів із впровадження ШІ, AI-дизайнерів, AI Automation Engineer-ів тощо. Зараз таких пропозицій роботи трохи більше сотні.
5. Віддалена робота в тренді
Минулого року шукачі відгукнулися на вакансії на Work.ua 16 544 657 разів. Третина з усіх відгуків припала на дистанційку. Водночас віддалених вакансій на ринку було лише 7%.
Серед причин, що мотивують компанії обирати офісний формат для посад, на яких можна працювати з дому:
- краща командна взаємодія;
- бажання зберегти корпоративну культуру;
- низька продуктивність на дистанційці.
Водночас для багатьох категорій шукачів (ВПО, молоді батьки, люди з інвалідністю, українці за кордоном тощо) саме онлайн-робота є цінною можливістю реалізувати себе професійно.
6. Зарплати зростають, але непропорційно
У 2025 році розмір середньої зарплати, за даними Work.ua, збільшився на 22%. Однак зростання не було рівномірними в розрізі регіонів і професій.
Найпомітніше зросли зарплати в Тернопільській, Київській, Рівненській областях. Натомість у прифронтових регіонах зміни переважно мінімальні. Херсонщина ж стала єдиною областю, де зарплати не зросли, а навпаки – зменшилися.
У розрізі професій найбільше зростання бачимо для дефіцитних сфер. Так, у категорії "Робітничі спеціальності, виробництво" зарплати збільшилися на 25%.
