Робота є, охочих немає: назвали найдефіцитніші професії в Україні
- У 2025 році роботодавці в Україні пропонували майже 450 тисяч вакансій, найбільше шукали підсобних працівників та представників ще двох професій.
- Деякі професії, такі як дегустатор кави та ілюзіоніст, залишилися без кандидатів, хоча роботодавці активно шукали працівників на ці позиції.
В Україні не перший рік спостерігають кризу кадрів, а кількість пропозицій роботи значно перевищує попит серед українців. Наприклад, роботодавці шукали дегустатора кави та ілюзіоніста, проте жоден з шукачів не шукав такої вакансії.
Яких професій найбільше потребували роботодавці?
Роботодавці у 2025 році пропонували вакансії через Державну службу зайнятості майже 450 тисяч разів, повідомляє Державна служба зайнятості.
Найпопулярнішим було запрошення на роботу підсобним працівником. Таких робочих місць налічувалося 19,2 тисяч. На кожні такі 10 пропозицій було 9 потенційних працівників.
Другою найпопулярнішою вакансією в роботодавців була продавець продовольчих товарів. Таких працівників шукали майже 19 тисяч разів. На кожні 10 заявлених вільних робочих місць було 11 потенційних працівників.
Закриває трійку лідерів – водій автотранспортних засобів. Загалом за рік з’явилося майже 18 тисяч таких посад, і на кожні 10 подібних робочих місць було трохи менше 4 охочих зайняти вакансію.
Окремо зазначимо, що ніхто з шукачів не шукав вакансій, хоча роботодавці шукали для себе таких працівників.
- гідрограф;
- ілюзіоніст;
- черговий аеропорту;
- годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників;
- коректор поліграфічного виробництва;
- дегустатор кави.
Новини ринку праці в Україні
Роботодавці в Україні пропонують вакансії без досвіду роботи з зарплатою від 22 до навіть понад 60 тисяч гривень, зокрема у сферах продажів, логістики та обслуговування.
Через кадрову кризу в Україні зросли зарплати на 47 – 82%, особливо для людей з інвалідністю, жінок у декреті та пенсіонерів. Найбільше вакансій для цих груп з'явилося у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики та виробництва.
Уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України, який передбачає нові види трудових контрактів, гнучкість форм зайнятості та зміни до процедури звільнення. Новий кодекс наближає Україну до європейських норм, надаючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік.
Очікується, що у 2026 році зросте попит на спеціалістів з даних, AI та Machine Learning, FinTech інженерів, розробників програмного забезпечення та кібербезпекових аналітиків. Зараз зростає конкуренція на ринку праці, а рекрутери натрапляють на труднощі у пошуку кваліфікованих спеціалістів.