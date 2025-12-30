Роботи більше, ніж людей: на які вакансії катастрофічно не вистачає фахівців

За рік роботодавці подали до Служби зайнятості 426,7 тисяч запитів на пошук працівників і загалом значний відсоток вакансій закривається. Проте є деякі галузі і вакансії, де спостерігають шалений дефіцит кадрів.

На яких вакансіях не вистачає людей?

Відсоток укомплектування вакансій тримається на рівні 63% і за підсумками 11 місяців заповнено 264 тисячі вакансій, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Візьмемо, для прикладу, популярну вакансію в 2025 році – оператор котельні. Роботодавці подали запит на таких працівників 11,3 тисячі разів, водночас кількість шукачів роботи за цим напрямком – 8,4 осіб.

Таким чином, навіть якщо кожен клієнт Служби зайнятості підійде потенційному працедавцю, нестача працівників у цьому напрямі – майже 3 тисячі,

– пишуть у Службі.

У таких випадках Служба зайнятості пропонує представникам професій, які сьогодні не в пріоритеті, пройти безкоштовне для них навчання та отримати знання більш затребуваної професії.

Так цього року навчили майже 90 тисяч людей. Водночас ситуація із закриттям вакансій, що потребують вищої освіти, є складніша.

Наприклад, посада асистент вчителя вимагає педагогічної освіти: від початку року було заявлено майже 3 тисячі таких вакансій, тоді як кількість шукачів роботи становила лише 1,3 тисячі людей. Перенавчання таких спеціалістів є дуже часозатратним процесом.

Загалом на ринку праці спостерігається зростання кількості вакансій, за 11 місяців цього року пропозицій роботи було на 54 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

