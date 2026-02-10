Покупці б'ють на сполох, бо Roshen зник з полиць: яка причина і коли повернуть товари
- Дефіцит деяких солодощів Roshen, наприклад зефіру, виник у фірмовому магазині в Києві.
- Roshen працює над відновленням виробництва і обіцяє не підвищувати ціни на свою продукцію.
В одному з фірмових магазинів помітили спорожнілі полиці з деякими солодощами Roshen, такими як зефір та мармелад. Назвали причину, чому так сталося, і коли відновиться виробництво.
Чому в магазинах немає деяких товарів Roshen?
Солодощі зникли з полиць у фірмовому магазині Roshen на станції метро "Оболонь" в Києві, пише "Главком".
В оголошенні від адміністрації магазину вказано, що масована атака Росії на Київщину 7 лютого призвела до дефіциту окремих категорій товарів Roshen.
До прикладу, з полиць зникли вагові солодощі, зокрема зефір, пастила та мармеладні дольки. Вітрини, де зазвичай розміщувалася ця продукція, стоять порожніми.
Ми докладаємо усіх зусиль, щоб у короткі терміни відновити виробництво та повернути на полиці ваші улюблені товари,
– повідомили в оголошенні.
При цьому інші категорії кондитерських виробів залишаються в наявності.
Що відомо про обстріл Roshen в Яготині на Київщині?
У ніч на 7 лютого російський удар майже повністю зруйнував логістичний центр Roshen на Київщині, повідомили у компанії.
Під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути, водночас найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований.
Зараз переходимо на цілодобовий режим роботи. Попри всі збитки ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними,
– розповіли у Roshen.
Що відомо про атаку Київщини у ніч на 7 лютого?
Уночі під ворожим прицілом була й Київська область, а саме логістичний центр у Яготині Бориспільського району.
Також пошкодження п'яти приватних будинків фіксували в Броварському районі. Там також пошкоджені чотири автомобілі. Невдовзі після атаки в області ввели аварійні відключення електроенергії.
Під час ліквідації наслідків атаки в Київській області загинув 30-річний рятувальник Михайло Проценко через обвал конструкцій. Його колегу Сергія Хоботню госпіталізували з важкими травмами.