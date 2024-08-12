Помогали призывникам: 10 украинских перевозчиков отключили от системы "Шлях"

В Украине 10 перевозчиков были отключены от системы "Шлях". Это связано с систематическим нарушением правил пересечения государственной границы военнообязанными лицами.

Каких перевозчиков отключили от системы

Это решение было принято в соответствии с постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года. Перевозчики будут отключены от системы на три месяца.

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Среди них:

ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;

ФЛП Соляник Людмила Владимировна;

ФЛП Постильга Степан Витальевич;

ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;

ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;

ФЛП Левко Михаил Васильевич;

ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;

ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;

ООО "ДМ-ТЛК";

ООО "ГУД КАРС".

Как сообщают в ведомстве, эти перевозчики способствовали организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Лица, которые выезжали за пределы Украины как водители автомобильного транспорта, не вернулись в Украину в течение 60 дней, что является нарушением установленных правил пересечения государственной границы.