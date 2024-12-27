14 украинских компаний оштрафовали на 23 миллиона за сговоры на торгах порта "Южный"

Антимонопольный комитет выявил 14 компаний, которые участвовали в сговоре во время тендера, проведенного государственным предприятием "Морской торговый порт "Южный". В результате на эти компании был наложен совокупный штраф в размере 23,4 миллиона гривен.

Ряд украинских компаний оштрафовали

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АМКУ. Отмечают, что эти компании приняли участие в 34 тендерах на приобретение оборудования, запчастей и материалов. Общая стоимость торгов – более 195 миллионов гривен.

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В сговорах участвовали:

ООО "Миллениум Меритайм" (теперь называется ООО "Радена 2020"),

ООО "Техносолюшн", ООО "Южморсервис",

ООО "СВ Шиппинг ЛТД",

ООО "Марин Индастриал Сервис",

ООО "Аллюр Групп",

ООО "Энреро",

ООО "Инжпортсервис",

ООО "Техморснаб",

ООО "Будкомплект" 14",

ООО "Метком-Групп",

ПФК "Облсбыт",

ООО "Импорт Партс Трейд",

ООО "Майнинг Лифт Машинери".

Вывод АМКУ

Комитет установил, что ответчики совершили согласованные действия, направленные на устранение конкуренции в своей отрасли. В результате этих антиконкурентных действий компании были оштрафованы на общую сумму 23,4 миллиона гривен.

Кроме того, информация о них была внесена в Сводную информацию об искажении результатов торгов.