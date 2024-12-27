14 украинских компаний оштрафовали на 23 миллиона за сговоры на торгах порта "Южный"

27 декабря 2024, 20:06
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Автор: Анастасия Лукашевская

Антимонопольный комитет выявил 14 компаний, которые участвовали в сговоре во время тендера, проведенного государственным предприятием "Морской торговый порт "Южный". В результате на эти компании был наложен совокупный штраф в размере 23,4 миллиона гривен.

Ряд украинских компаний оштрафовали

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АМКУ. Отмечают, что эти компании приняли участие в 34 тендерах на приобретение оборудования, запчастей и материалов. Общая стоимость торгов – более 195 миллионов гривен.

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В сговорах участвовали:

  • ООО "Миллениум Меритайм" (теперь называется ООО "Радена 2020"),
  • ООО "Техносолюшн", ООО "Южморсервис",
  • ООО "СВ Шиппинг ЛТД",
  • ООО "Марин Индастриал Сервис",
  • ООО "Аллюр Групп",
  • ООО "Энреро",
  • ООО "Инжпортсервис",
  • ООО "Техморснаб",
  • ООО "Будкомплект" 14",
  • ООО "Метком-Групп",
  • ПФК "Облсбыт",
  • ООО "Импорт Партс Трейд",
  • ООО "Майнинг Лифт Машинери".

Вывод АМКУ

Комитет установил, что ответчики совершили согласованные действия, направленные на устранение конкуренции в своей отрасли. В результате этих антиконкурентных действий компании были оштрафованы на общую сумму 23,4 миллиона гривен.

Кроме того, информация о них была внесена в Сводную информацию об искажении результатов торгов.