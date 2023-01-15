Минцифры поддержит 20 компаний в выходе на рынок Польши

Министерство цифровой трансформации избрало 20 победителей программы экспортной поддержки выхода на польский рынок. Бизнес получит маркетинговую, юридическую помощь и рекламное продвижение.

Программа Минцифры и партнеров

Пилот программы предусматривает помощь представителям украинского малого и среднего бизнеса во время войны с экспортом товаров, поиска польских партнеров.

Заметьте Почти половина иностранного бизнеса в Польше приходится на украинские компании

Бренды получат маркетинговую и юридическую помощь для налаживания экспортных процессов между украинским бизнесом и зарубежными партнерами. Также участники экспортного пилота получат рекламное продвижение на рынке Польши, которое будет осуществляться вовлеченным в проект агентства.

Валерия Ионан Заместитель министра цифровой трансформации по евроинтеграции Мы продолжаем поддержку временно релокированных в Польшу украинских предпринимателей после создания центра Дія.Бізнес в Варшаве в 2022 году. Именно специалисты центра будут консультировать участников пилота по экспорту их товаров на польский рынок. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы украинский бизнес не прекращал развитие и расширение даже в трудные времена полномасштабного вторжения .

20 победителей программы

Победителями стали бренды по производству техники, крафтовых товаров, растительных масел, полезных вкусностей, сублимированных ягод, кофе, косметики и средств гигиены, детских игрушек, одежды для женщин, мужчин и даже домашних питомцев.

snEco – хрупкие cheese balls – харьковская компания, производящая сырные снеки по технологии NASA;

– харьковская компания, производящая сырные снеки по технологии NASA; Magnesium goods – производитель лечебно-косметических средств для трансдермального насыщения магнием

– производитель лечебно-косметических средств для трансдермального насыщения магнием MIRTEX – компания, занимающаяся производством домашнего текстиля;

– компания, занимающаяся производством домашнего текстиля; Roast One – производитель кофе из Николаева;

– производитель кофе из Николаева; Waily – одесский поставщик сыродавленных масел холодного отжима;

– одесский поставщик сыродавленных масел холодного отжима; Tatoshka – бренд детской одежды;

– бренд детской одежды; Liswood – компания, продающая экологически чистые детские игрушки;

– компания, продающая экологически чистые детские игрушки; GNZ (Generation in Zoom) – бренд женской одежды;

(Generation in Zoom) – бренд женской одежды; Noble Pet – продавец товаров для собак;

– продавец товаров для собак; U-CON – производитель отопительных конвекторов;

– производитель отопительных конвекторов; UNApack – производитель специй, пряностей и приправ на западной Украине;

– производитель специй, пряностей и приправ на западной Украине; MIRATER – компания, производящая мебель для детских комнат;

– компания, производящая мебель для детских комнат; Framiore – бренд женской одежды из тканей, которые не вредят окружающей среде;

– бренд женской одежды из тканей, которые не вредят окружающей среде; Agro Busk – компания, специализирующаяся на сублимации голубики и малины;

– компания, специализирующаяся на сублимации голубики и малины; Andreas Moskin – бренд мужских костюмов;

– бренд мужских костюмов; Endorfine – магазин изделий ручной работы;

– магазин изделий ручной работы; Panfruit – компания, предлагающая сублимированные фрукты, ягоды, овощи;

– компания, предлагающая сублимированные фрукты, ягоды, овощи; MFT – my favorite toothpaste – производство средств ухода за полостью рта;

– my favorite toothpaste – производство средств ухода за полостью рта; Brancho – семейная компания с собственным производством натуральных фруктовых снеков;

– семейная компания с собственным производством натуральных фруктовых снеков; Econad – компания, предлагающая природный абсорбент нефти, в составе которого содержатся бактерии-деструкторы для биодеструктивного воздействия на углеводосодержащие соединения.

Помогать участникам будут маркетинговые агентства Webpromo и Nebo ideas agency. Также в рамках проекта будет создан каталог участников с наибольшим потенциалом для экспорта и pop-up-витрины в формате онлайн.