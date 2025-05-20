Бизнес идея №1 – изготовление ключей

Такое дело не потребует каких-то значительных вложений: хватит 80 – 100 тысяч гривен, большая часть из которых пойдет на приобретение станков. Об этой и других идеях для бизнеса, рассказывает 24 Канал.

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Основной услугой в такой мастерской станет изготовление дубликатов всевозможных ключей (к входным дверям, гаражей, машин, подъездов и домофонов). Для размещения мастерской хватит маленького помещения (от 4 квадратных метров).

Изготовление ключей / Фото Pexels

Дополнительно в таком месте можно зарабатывать на заточке ножей, ножниц и сверл, продаже замков, брелоков, а также на услугах аварийного вскрытия замков. Окупить бизнес по изготовлению ключей можно за пол года работы.

Бизнес идея № 2 – детский сад на дому детский сад на дому

Если вы имеете опыт воспитания детей, то рассмотрите эту идею. Особенно пользуются спросом частные детские сады в новых многоэтажных районах, где местные власти часто не успевают удовлетворять потребности населения.

Больших вложений не нужно, а прибыль составит 30 – 50 тысяч гривен в месяц в зависимости от количества детей.

Бизнес идея № 3 – чистка ковров

Можно организовать чистку ковров клиентов с выездом или предоставлять услуги по вывозу/доставке ковров в собственный цех, где будет происходить чистка. В первом случае можно обойтись минимальным оборудованием, бытовой химией и мелкими приборами.

Если постараться, то можно вложиться даже в 60 – 80 тысяч гривен (мобильная), 150 – 250 тысяч гривен (цех). Доход: 45 – 70 тысяч гривен/месяц.

Второй вариант больше подходит для серьезного бизнеса, поскольку поможет значительно увеличить и количество заказов, и производительность.

Бизнес идея № 4 – производство декоративных свечей

Это увлекательное и спокойное занятие, для старта которого нужно минимум средств и навыков. Обучающие материалы можно найти в Интернете. Но обычно нужно найти хорошие каналы сбыта.

Производство декоративных свечей / Фото Unsplash

Инвестиции: от 15-25 тысяч гривен. Прибыль: 20 – 30 тысяч гривен/месяц. Средний чек за изделие может составлять 180 гривен. Основное условие: креативность и продвижение в Instagram/Marketplace.

Бизнес идея №5 – изготовление мыла ручной работы

Для этой идеи бизнеса в маленьком городе тоже понадобится минимум средств. Основные вложения пойдут на сырье: мыльную основу, ароматизаторы, эфирные масла, красители.

Это творческий процесс от начала до упаковки и продажи изделий. При условии хорошей рекламы, налаженного сбыта это может стать неплохим бизнесом или подработкой.

Бизнес идея № 6 – продажа рассады

Популярным сезонным вариантом бизнес-идеи для маленького города в Украине вполне может стать продажа рассады. Выращивать ее можно даже в домашних условиях: на подоконниках или на балконе, в теплице или парнике.

Инвестиции в этот бизнес небольшие, это могут быть 10 – 25 тысяч гривен. При этом доход от дела оценивают в 30 –50 тысяч гривен в сезон. В 2025 году стоимость одного горшка стартует от 8 гривен, а качественную рассаду покупают по 15 – 20 гривен.

Бизнес идея № 7 – копчение рыбы

Копчение рыбы / Фото Unsplash

Открытие коптильни – отличная идея для бизнеса в маленьком городе с минимальными вложениями. На закупку оборудования, морозильных камер и контейнера для сырья потребуется примерно 120 – 150 тысяч гривен. Ключевыми условиями успеха станут грамотная рецептура и наличие рядом хороших поставщиков свежей рыбы.

Бизнес идея №8 – продажа съедобных букетов

Продажа всевозможных съедобных букетов – прекрасный вариант своего дела, который не требует серьезных вложений. Возможностей здесь миллион – просто посмотрите на готовые идеи.

Бизнес идея № 9 – аренда автомобилей для свадеб и других мероприятий аренда автомобилей для свадеб и других мероприятий

При наличии презентабельного автомобиля премиум класса или машины в стиле ретро можно заработать на их аренде. Заработок будет составлять около 700 – 1500 гривен в час в зависимости от авто.

Дополнительную прибыль можно получать с аренды украшений на машину. Просто найдите хорошую рекламную площадку или разместите предложение на сайте объявлений, чтобы клиент мог вас легко найти.

Бизнес идея № 10 – продажа пончиков

Продажа пончиков / Фото Pexels

Это хороший вариант для миникафе или просто отдела в фудкорте торгового центра. Наценка на эти изделия достигает 1000%. Технология выпечки пончиков проста, а на рынке существует множество ручных агрегатов и автоматизированных систем, повышающих производительность. С пончиками можно легко экспериментировать, чтобы выделиться среди конкурентов.

Бизнес идея № 11 – пряничные домики или пряники

Рецепты их приготовления можно найти в Интернете и самостоятельно освоить, а создавать такую выпечку можно дома. Пряники достаточно долго хранятся, что позволит делать запасы перед праздниками. Можно предлагать пряничные изделия через социальные сети.

Бизнес идея № 12 – продажа шаурмы

Это одна из лучших идей для бизнеса в маленьком городе по соотношению "низкие вложения/большая отдача". Открытие обойдется примерно 130 – 180 тысяч гривен, плюс расходы для найма двух сотрудников. При условии выбора места с хорошей проходимостью небольшая торговая точка сможет принести 50 – 80 тысяч гривен.

Бизнес идея № 13 – мобильный планетарий

При наличии 200 – 300 тысяч гривен можно открыть мобильный планетарий – сферический купол, внутри которого с помощью проектора и специального покрытия показывают фильмы c 3D-эффектом. Обычно работа таких планетариев нацелена на школьников. Подобный бизнес можно окупить за пару месяцев, а его рентабельность достигает 150%.

Бизнес идея № 14 – продажа червей и биогумуса



Продажа червей / Фото Pexels

Отличная идея для бизнеса в маленьком городе, из серии "как делать деньги из ничего". Подобный заработок может быть абсолютно не обременительным, поскольку следить за червями не нужно, а питаются они пищевыми отходами, навозом.

Особенно хорошо, если у вас есть личный участок, расположенный на пути к водоему. Тогда просто можно повесить табличку "Черви" на видном месте – все, маленький бизнес готов.

Также можно продавать биогумус, который производят черви. Правда, осуществлять это лучше в комплексе с другими видами деятельности. Например, с фермой по выращиванию кроликов.

Бизнес идея № 15 – проведение фаер-шоу

За 5 минут выступления можно заработать 6 – 10 тысяч гривен. Такая услуга популярна во время проведения различных праздников, юбилеев, свадеб. Чтобы купить основной инвентарь (пои, стафы, веера и т.д.), хватит и 8000 – 15000 гривен.

Также важно приобрести или пошить сценические костюмы. Но главное – овладеть мастерством огня и работать над продвижением в соцсетях. В больших городах удивить народ все сложнее, а в маленьких населенных пунктах еще можно стать первым в этом деле.

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Бизнес идея № 16 – передвижной 3D-кинотеатр

В небольших населенных пунктах обычно развлечений просто нет, а вот потребность в них огромная. Поэтому интересной идеей может стать организация передвижного 3D-кинотеатра. Можно организовать этот бизнес в сотрудничестве с местными школьными учреждениями, сельскими домами культуры и тому подобное.

Бизнес идея № 17 – торговля мясом торговля мясом

Это продукт повседневного спроса. Мясная лавка, даже в случае появления по соседству крупной торговой сети сможет процветать вследствие свежего и уникального ассортимента, которого нет в супермаркете. Чтобы открыть такой магазин, нужно от 250 – 350 тысяч гривен.

Бизнес идея № 18 – пивной магазин

Пивной магазин / Фото Pexels

Пиво в нашей стране любят, поэтому без прибыли предприниматель не останется. Для открытия подойдет магазин с оборудованием для разлива на 10 видов пива. На это потребуется потратить около 300 тысяч гривен, из них оборудование обойдется примерно в 90 тысяч гривен. Но можно сэкономить, если взять все оборудование в аренду у местных производителей пива.

Бизнес идея № 19 – магазин женской или детской одежды

Продажа одежды в маленьком городе актуальна всегда. Даже в условиях жесткой конкуренции можно найти свою аудиторию благодаря уникальному ассортименту. Для открытия небольшого магазина может хватить и 150 тысяч гривен и это отличная бизнес-идея для старта и развития финансовой свободы.

Бизнес идея № 20 – клуб настольных трансформационных игр клуб настольных трансформационных игр

Клуб настольных игр / Фото Pexels

Поскольку дорогие развлечения для жителей маленьких городов не по карману, но потребность в интересном досуге есть, то такой вариант станет отличным решением. Тем более что участники таких игр получат еще и пользу – научатся принимать решения в сложных жизненных ситуациях.

Чтобы организовать подобные игры, можно арендовать помещение разово, проводить их дома или в режиме онлайн. В последнем случае можно привлечь не только жителей своего города.

Бизнес идея № 21 – минипекарня

В малом бизнесе это одно из наиболее популярных направлений. Продавать продукцию ежедневного спроса выгодно, вложения в открытие небольшие, а в случае изменения вкусов потребителей можно работать под новые запросы.

Для открытия мини-пекарни понадобится в среднем 200 – 350 тысяч гривен, которые реально окупить за 7 месяцев работы.

Бизнес идея № 22 – заточка инструментов

Заточка инструментов / Фото Pexels

Эта услуга крайне популярна среди домохозяек, парикмахеров, мастеров маникюра, персонала кафе. Вложения в обустройство небольшого помещения и приобретение оборудования составят примерно 50 тысяч гривен.

Бизнес идея № 23 – геологоразведка и бурение скважин

В случае минимальных вложений (около 180 тысяч гривен) можно заниматься частными заказами. Например, неглубоким бурением в процессе строительства колодцев и запуском установок для добычи грунтовых вод. В случае успеха можно работать в крупномасштабном строительстве.

Бизнес идея № 24 – установка сплит-систем

Эта бизнес-идея пусть и сезонная, но крайне популярная. В зависимости от особенностей помещений время установки занимает 2 – 6 часов. При условии цены услуг в пределах 800 – 1200 гривен на монтаже можно зарабатывать от 800 гривен до 5 тысяч гривен в день.

Бизнес идея № 24 – шашлычная

Шашлычная / Фото Pexels

Поскольку это заведение одного блюда, вести такой бизнес проще, чем открывать полноценное кафе. Для открытия шашлычной в формате кафе на 12 мест и на вынос, потребуется 300 – 500 тысяч гривен, окупить которые можно к середине 2-го года работы.

Бизнес идея № 25 – блинный киоск блинный киоск

Блины – это простой в приготовлении продукт, который можно наполнить чем угодно. Бизнес по продаже блинов привлекателен небольшими вложениями и возможностью установки наценки до 300%.

Для открытия блинной в виде кафе с площадью 100 квадратных метров потребуется 250 – 400 тысяч гривен. Для небольшого города идеально подойдет формат блинного киоска, в таком случае вложения составят около 190 тысяч гривен.

Бизнес идея № 26 – приготовление и продажа домашних пирожных и тортов

Продажа домашних тортов / Фото Pexels

Чтобы открыть такой бизнес, необходимы кулинарные навыки. Также следует грамотно рассчитать себестоимость готовых изделий, продумать цены и упаковки, транспортировки продукции.

На старте вложения составляют от 70 до 250 тысяч гривен.

Бизнес идея № 27 – открытие суши-бара

Важно закупить посуду, подобрать персонал, получить разрешения от контролирующих органов, оформить помещение, продумать способы доставки продукции на дом и т.д.

Окупаемость суши-бара в среднем составляет полгода. Необходимые вложения от 120-210 тысяч гривен, ежемесячный доход составит от 140 тысяч гривен.

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Бизнес идея № 28 – портреты на заказ портреты на заказ

Для этой бизнес-идеи в маленьком городе важно иметь вкус и опыт работы в графических редакторах. Вам понадобится оборудование для печати портретов, а также аренда помещения, если в домашних условиях нет места.

В этой нише достаточно высокая конкуренция с непостоянным спросом. Вложения стартуют от 8 – 12 тысяч гривен. Окупаемость этого бизнеса всего 1 месяц, доходы зависят от цены, которую вы определите и количества выполненных заказов.

Бизнес идея № 29 – ремонт телефонов/ПК

Ремонт телефонов / Фото Unsplash

Эта идея подходит людям, которые знают основы радиоэлектроники, умеют ремонтировать цифровую технику. Услуги по ремонту крайне популярны. Вложения составят 40 – 80 тысяч гривен, окупаемость займет до нескольких месяцев.

Бизнес идея № 30 – выращивание грибов выращивание грибов

Необходимо перед стартом этого бизнеса изучить технологию выращивания грибов, продумать маркетинговую стратегию, поскольку в этой нише сложно найти покупателей. Вложения составят от 40 тысяч гривен, а заработок может достигать 45 тысяч.

Бизнес идея № 31 – реставрация ванн

Важно знать технологию реставрации ванн различными способами, а также продумать маркетинговую стратегию. Что касается вложений, то изначально хватит и 8000 гривен, окупаемость займет 1 месяц. Планируемый доход – около 14 тысяч гривен и более.

Бизнес идея № 32 – швейная мастерская

Швейная мастерская / Фото Pexels

Среди идей для бизнеса – услуги профессиональных мастеров. Вложения составят от 45 000 гривен, а чистая прибыль будет на уровне от 18 000 гривен и выше.

Также в маленьком городе можно заняться установкой натяжных потолков, изготовлением свадебных аксессуаров, утеплением фасадов, организацией праздников, реставрацией мебели, торговлей комиссионными вещами и тому подобное.

Преимущества открытия бизнеса в маленьком городе

Вот несколько преимуществ открытия своего дела в маленьком городе:

Возможность использовать свободные ниши . Развитые виды бизнеса обычно ограничены и типичны.

. Развитые виды бизнеса обычно ограничены и типичны. Небольшие стартовые вложения . Стоимость аренды помещений, зарплаты работникам ощутимо ниже, чем в мегаполисах.

. Стоимость аренды помещений, зарплаты работникам ощутимо ниже, чем в мегаполисах. Особые условия продвижения. Новости в малонаселенном пункте распространяются быстро. Такое "сарафанное" радио поможет быстро раскрутиться.

Минусы бизнеса в маленьком городе

Скромный доход жителей маленьких городов.

жителей маленьких городов. Низкий спрос на товары/услуги . Многие виды бизнеса просто не будут пользоваться спросом.

. Многие виды бизнеса просто не будут пользоваться спросом. Слабо развитый рынок труда . Если понадобятся узкопрофильные специалисты, то найти их будет непросто.

. Если понадобятся узкопрофильные специалисты, то найти их будет непросто. Высокая конкуренция в бизнесе . Рынок в маленьком городе по большей части уже поделен между предпринимателями.

. Рынок в маленьком городе по большей части уже поделен между предпринимателями. Потребительские привычки. Специфика жизни людей в маленьком городе такова, что они ходят в один и тот же магазин, посещают одну проверенную годами парикмахерскую. Поэтому придется приложить немалые усилия, чтобы местные жители захотели покупать или воспользоваться услугой именно у вас.

Поэтому, прежде чем выбрать бизнес-идею, следует тщательно изучить рынок, именно от этого напрямую зависит прибыльность, а также скорость окупаемости инвестиций.