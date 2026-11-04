78 % украинцев тайно используют ИИ на работе: что показало исследование

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Как украинцы оценивают свои навыки работы с искусственным интеллектом

Несмотря на распространение искусственного интеллекта, молодые украинцы не слишком высоко оценивают свои навыки. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Робота.

Лишь 57% опрошенных в возрасте 18–29 лет считают, что хорошо или очень хорошо умеют пользоваться искусственным интеллектом. Еще около 12% респондентов признались, что обладают слабыми навыками или вообще не умеют работать с такими инструментами. Наибольшая часть опрошенных – примерно 37% – знает базовые возможности ИИ и использует их для несложных задач.

Между тем лишь 21% молодых украинцев оценили свои навыки как очень хорошие и заявили, что могут свободно применять искусственный интеллект для различных нужд. На фоне других стран, включенных в исследование, Украина имеет самую низкую долю молодежи, которая высоко оценивает собственные навыки работы с ИИ:

в Польше хорошими или очень хорошими свои навыки назвали 76% опрошенных;

в Румынии – 74%;

во Франции – 78%;

в Германии – более 81%.

Как часто молодые украинцы используют ИИ на работе

Несмотря на не слишком высокую самооценку навыков, ИИ уже стал обычным рабочим инструментом для молодых украинцев. По результатам исследования, 68% опрошенных используют его для профессиональных задач как минимум несколько раз в месяц:

35% пользуются ИИ на работе ежедневно;

26% – несколько раз в неделю;

около 7% взаимодействуют с ним реже или вообще не используют;

примерно четверть респондентов в настоящее время не работают.

По регулярности использования искусственного интеллекта на работе Украина занимает одно из первых мест среди пяти исследуемых стран. Более высокий показатель наблюдается только в Германии – там 70% молодых людей используют ИИ как минимум несколько раз в месяц. В других странах ситуация следующая:

Франция – 66%; Польша – 62%; Румыния – 57%.

Почему украинцы пользуются ИИ без ведома работодателей

Наиболее показательным результатом исследования стала распространенность неофициального использования искусственного интеллекта на работе. Среди украинцев, которым задали соответствующий вопрос, 78% хотя бы раз применяли ИИ для профессиональных задач без официального согласия или ведома работодателя.

Это самый высокий показатель среди всех пяти стран. Для части молодых украинцев это не единичный случай. Около 30% регулярно используют ИИ на работе без официального разрешения руководства, еще 25% делали это несколько раз, а 22% – изредка.

Мы наблюдаем высокий уровень использования ИИ в повседневной работе, и в то же время часть этой практики происходит вне рамок формализованных правил компаний. Это означает, что бизнесу важно не только поощрять использование новых технологий, но и выстраивать понятные принципы работы с ними– пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Боится ли молодежь, что ИИ отнимет работу

Несмотря на активное использование искусственного интеллекта, автоматизация не стала главной угрозой для профессионального будущего молодых украинцев. Ее назвали одним из основных рисков лишь 21% опрошенных.

Гораздо больше респондентов беспокоит геополитическая ситуация. Ее среди главных угроз для карьеры назвали 33% молодых украинцев. Это самый высокий показатель среди пяти стран, участвовавших в исследовании.

Для сравнения: в Польше автоматизацию рабочих процессов с помощью ИИ как угрозу для будущей карьеры отметили 30% молодых людей.