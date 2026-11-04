78% українців потайки використовують ШІ на роботі: що показало дослідження

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Як українці оцінюють свої навички роботи зі штучним інтелектом

Попри поширення штучного інтелекту, молоді українці не надто високо оцінюють власні навички. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Лише 57% опитаних віком 18 – 29 років вважають, що добре або дуже добре вміють користуватися штучним інтелектом. Ще близько 12% респондентів зізналися, що мають слабкі навички або взагалі не вміють працювати з такими інструментами. Найбільша частина опитаних – приблизно 37% – знає базові можливості ШІ та використовує їх для нескладних завдань.

Тим часом лише 21% молодих українців оцінили свої навички як дуже хороші та заявили, що можуть вільно застосовувати штучний інтелект для різних потреб. На тлі інших країн дослідження Україна має найнижчу частку молоді, яка високо оцінює власні навички роботи з ШІ:

у Польщі добрими або дуже добрими свої навички назвали 76% опитаних;

у Румунії – 74%;

у Франції – 78%;

у Німеччині – понад 81%.

Як часто молоді українці використовують ШІ на роботі

Попри не надто високу самооцінку навичок, ШІ уже став регулярним робочим інструментом для молодих українців. За результатами дослідження, 68% опитаних використовують його для професійних завдань щонайменше кілька разів на місяць:

35% користуються ШІ на роботі щодня;

26% – кілька разів на тиждень;

близько 7% взаємодіють із ним рідше або взагалі не використовують;

приблизно чверть респондентів наразі не працюють.

За регулярністю використання штучного інтелекту на роботі Україна посідає одне з перших місць серед п'яти досліджуваних країн. Вищий показник лише в Німеччині – там 70% молодих людей використовують ШІ щонайменше кілька разів на місяць. В інших країнах ситуація така:

Франція – 66%; Польща – 62%; Румунія – 57%.

Чому українці користуються ШІ без відома роботодавців

Найпоказовішим результатом дослідження стала поширеність неофіційного використання штучного інтелекту на роботі. Серед українців, яким поставили відповідне запитання, 78% хоча б раз застосовували ШІ для професійних завдань без офіційної згоди або відома роботодавця.

Це найвищий результат серед усіх п'яти країн. Для частини молодих українців це не поодинокий випадок. Близько 30% регулярно використовують ШІ на роботі без офіційного дозволу керівництва, ще 25% робили це кілька разів, а 22% – зрідка.

Ми бачимо високий рівень використання ШІ у щоденній роботі, і водночас частина цієї практики відбувається поза формалізованими правилами компаній. Це означає, що бізнесу важливо не лише заохочувати використання нових технологій, а й вибудовувати зрозумілі принципи роботи з ними– пояснила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

Чи боїться молодь, що ШІ забере роботу

Попри активне використання штучного інтелекту, автоматизація не стала головною загрозою для професійного майбутнього молодих українців. Її назвали одним із основних ризиків лише 21% опитаних.

Набагато більше респондентів турбує геополітична ситуація. Її серед головних загроз для кар'єри назвали 33% молодих українців. Це найвищий показник серед п'яти країн дослідження.

Для порівняння, у Польщі автоматизацію робочих процесів через ШІ як загрозу для майбутньої кар'єри відзначили 30% молодих людей.