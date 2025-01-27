Акции Apple рекордно обвалились за последние 17 лет

С начала года акции Apple упали на 11%, что стало худшим стартом года для компании со времен финансового кризиса 2008 года. На этом фоне индекс S&P 500 вырос на 3,7%, достигнув нового рекорда, а Apple стала аутсайдером среди крупных технологических компаний.

Акции Apple упали

Сейчас акции Apple на грани критического технического уровня – 200-дневной скользящей средней. Это важный индикатор, который трейдеры используют для анализа долгосрочного тренда. Пробитие этого уровня вниз может сигнализировать о дальнейшем падении стоимости акций, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Обошли "Галю Балувану" и McDonald's: кто открыл больше всего заведений в Украине в 2024 году

"Как только акции опускаются ниже этого уровня, инвесторы начинают терять доверие к их росту", – отмечает аналитик Тодд Сон.

Недавно Apple, которая долгое время удерживала статус самой дорогой компании в мире, уступила это место Nvidia из-за снижения своей капитализации. Несмотря на то, что падение акций одной компании обычно не влияет на весь рынок, размер и влияние Apple в индексе S&P 500 делают ее важным индикатором для рынка.

Пока общий рынок демонстрирует стабильность, несмотря на проблемы Apple. Но если и другие крупные технологические игроки начнут терять позиции, это может стать сигналом к более широкому падению,

– предупреждает Кэти Стоктон, основательница Fairlead Strategies.

Как это повлияет на рынок

Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего падения акций Apple следующей ключевой точкой может стать 208 долларов. Решающим моментом будут квартальные результаты, которые компания представит 30 января. Ожидается, что прибыль составит 2,35 долларов на акцию, а доход – 124,2 миллиарда долларов.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Если Apple превзойдет эти прогнозы, акции могут быстро восстановить позиции. Многие инвесторы уже рассматривают текущий уровень как возможность приобрести акции по выгодной цене. И в случае сильных финансовых результатов Apple снова способна вернуться к росту и восстановить доверие инвесторов.