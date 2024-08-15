Акции компании Трампа упали

Дональд Трамп владеет мажоритарным пакетом акций Trump Media & Technology Group. Основным активом компании является Truth Social, социальная медиаплатформа, которая приобрела популярность среди консервативных пользователей. До недавнего времени Трамп принимал активное участие в работе платформы, распространяя посты.

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С момента выхода на биржу в марте акции Trump Media потеряли с более 9 миллиардов долларов до 4,73 миллиарда долларов.

В среду акции упали на 1,9%, закрывшись на отметке 23,54 доллара. Это самая низкая цена с середины апреля после сообщений о том, что Trump Media & Technology Group может рассматривать возможность продажи миллионов акций.

Заметьте! В основном на стоимость акций повлияло недавнее возвращение Трампа на платформу X.

Разговор бывшего президента Дональда Трампа с Илоном Маском подчеркнул позицию Truth Social как нишевого игрока в конкурентном ландшафте социальных сетей, сигнализируя инвесторам об ограниченности ее охвата.