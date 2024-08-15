Акції компанії Трампа впали

Дональд Трамп володіє мажоритарним пакетом акцій Trump Media & Technology Group. Основним активом компанії є Truth Social, соціальна медіаплатформа, яка набула популярності серед консервативних користувачів. До недавнього часу Трамп брав активну участь у роботі платформи, поширюючи пости.

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З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили з понад 9 мільярдів доларів до 4,73 мільярда доларів.

У середу акції впали на 1,9%, закрившись на позначці 23,54 долара. Це найнижча ціна з середини квітня після повідомлень про те, що Trump Media & Technology Group може розглядати можливість продажу мільйонів акцій.

Зауважте! Здебільшого на вартість акцій вплинуло нещодавнє повернення Трампа на платформу X.

Розмова колишнього президента Дональда Трампа з Ілоном Маском підкреслила позицію Truth Social як нішевого гравця в конкурентному ландшафті соціальних мереж, сигналізуючи інвесторам про обмеженість її охоплення.