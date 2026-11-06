340 аптек: одна из крупнейших аптечных сетей Украины поглощает конкурента

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Кто получил разрешение на установление контроля над D.S.

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Фарма-Сити" приобрести контроль над ООО "Маркет Универсал ЛТД". Об этом известно из решения комитета.

"Фарма-Сити" связана с сетью "Аптека Доброго дня". По данным YouControl, совладельцами компании являются:

ЗАО "Фарминвест Холдингз Лимитед" с долей 99,5%; ООО "Аптека Доброго Дня" с долей 0,5%; Игорь Червоненко, указанный в качестве конечного бенефициарного владельца.

Игорь Червоненко возглавляет правление Аптечной профессиональной ассоциации Украины. ООО "Фарма-Сити" владеет торговой маркой "Первая социальная аптека". За первое полугодие 2026 года выручка компании сократилась на 4,6% – до 85,3 миллиона гривен. Прибыль уменьшилась на 54,4% и составила 178 900 гривен, свидетельствуют данные YouControl.

Сколько точек у "Аптеки Доброго дня"

Сеть "Аптека Доброго дня" была основана в 2006 году. В июле 2025 года она занимала около 5% аптечного рынка Украины и входила в пятерку крупнейших игроков. По состоянию на ноябрь 2026 года компания сообщает о 414 аптеках по всей Украине.

Таким образом, потенциальное объединение с D.S. может укрепить позиции сети, в частности в западных регионах, где у конкурента значительное присутствие.

Что известно об аптечной сети D.S.

ООО "Маркет Универсал ЛТД" – управляющая компания сети аптек D.S. Она была основана в 1992 году, а совладельцем сети является львовский предприниматель Олег Никулишин.

Аптеки D.S. работают преимущественно в западных областях страны. Название происходит из медицинской терминологии, используемой при выписке рецептов.

D.S. – это сокращенное обращение врача к фармацевту с просьбой выдать пациенту необходимые лекарства и указать способ их применения (латинское "Da" означает "выдай", "Signa" – "напиши, обозначь")– поясняют на сайте компании.

По информации самой компании, сеть насчитывает:

340 аптек в 16 областях Украины;

около 20 000 товарных позиций (SKU);

около 40 000 клиентов ежедневно.

В то же время финансовые результаты компании за первое полугодие 2026 года ухудшились. По данным YouControl, выручка ООО "Маркет Универсал ЛТД" сократилась на 22% – до 528,3 млн гривен. Компания также перешла от прибыли в 17,2 млн к убытку в 640 000 гривен.

К слову, тем временем Госпродпотребслужба усиливает контроль за ценами на лекарственные средства. В первом полугодии 2026 года ведомство провело 607 проверок предприятий, торгующих лекарствами и медицинскими изделиями: 96 плановых и 511 внеплановых.

Нарушения в сфере ценообразования выявили в 406 случаях – почти 67% от общего количества проверок. По их результатам сотни компаний получили штрафы, а общая сумма санкций превысила 3,3 миллиона гривен. В Госпродпотребслужбе поясняют, что контроль должен предотвращать необоснованный рост цен и обеспечивать доступность лекарств для украинцев.