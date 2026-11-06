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340 аптек: одна з найбільших аптечних мереж України поглинає конкурента

Альбіна Ковпак
Аптека Доброго дня купує D.S.

Одна з найбільших аптечних мереж України поглинає конкурента / Фото Google

Одна з найбільших аптечних мереж України може розширитися за рахунок конкурента, який має сильні позиції у західних областях. Антимонопольний комітет України вже надав дозвіл на набуття контролю над компанією, яка управляє мережею D.S.

 
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Хто отримав дозвіл на контроль над D.S.

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Фарма-Сіті" набути контроль над ТОВ "Маркет Універсал ЛТД". Про це відомо з рішення комітету.

"Фарма-Сіті" пов'язана з мережею "Аптека Доброго дня". За даними YouControl, співвласниками компанії є:

  1. ЗАТ "Фармінвест Холдингз Лімітед" із часткою 99,5%;
  2. ТОВ "Аптека Доброго Дня" із часткою 0,5%;
  3. Ігор Червоненко, якого вказано кінцевим бенефіціарним власником.

Ігор Червоненко очолює правління Аптечної професійної асоціації України. ТОВ "Фарма-Сіті" володіє торговою маркою "Перша соціальна аптека". За перше півріччя 2026 року виторг компанії скоротився на 4,6% – до 85,3 мільйона гривень. Прибуток зменшився на 54,4% і становив 178 900 гривень, свідчать дані YouControl.

Скільки точок має "Аптека Доброго дня"

Мережу "Аптека Доброго дня" заснували у 2006 році. У липні 2025 року вона займала близько 5% аптечного ринку України та входила до п'ятірки найбільших гравців. Станом на листопад 2026 року компанія повідомляє про 414 аптек по всій Україні.

Таким чином, потенційне об'єднання з D.S. може посилити позиції мережі, зокрема в західних регіонах, де конкурент має значну присутність.

Що відомо про аптечну мережу D.S.

ТОВ "Маркет Універсал ЛТД" – керівна компанія мережі аптек D.S. Її заснували у 1992 році, а співвласником мережі є львівський підприємець Олег Никулишин.

Аптеки D.S. працюють переважно в західних областях країни. Назва походить із медичної термінології, яку використовують під час виписування рецептів.

D.S. – це скорочене звернення лікаря до фармацевта з проханням видати пацієнту необхідні ліки і вказати спосіб їх вживання (латинське "Da" означає "видай", "Signa" – "напиши, познач")– пояснюють на сайті компанії.

За інформацією самої компанії, мережа має:

  • 340 аптек у 16 областях України;
  • близько 20 000 товарних позицій (SKU);
  • приблизно 40 000 клієнтів щодня.

Водночас фінансові результати компанії за перше півріччя 2026 року погіршилися. За даними YouControl, виторг ТОВ "Маркет Універсал ЛТД" скоротився на 22% – до 528,3 мільйона гривень. Компанія також перейшла від прибутку в 17,2 мільйона гривень до збитку в 640 000 гривень.

Тим часом Держпродспоживслужба посилює контроль за цінами на лікарські засоби. У першому півріччі 2026 року відомство провело 607 перевірок підприємств, які торгують ліками та медичними виробами: 96 планових і 511 позапланових.

Порушення у сфері ціноутворення виявили у 406 випадках – майже 67% від загальної кількості перевірок. За їхніми результатами сотні компаній отримали штрафи, а загальна сума санкцій перевищила 3,3 мільйона гривень. У Держпродспоживслужбі пояснюють, що контроль має запобігати необґрунтованому зростанню цін і забезпечувати доступність ліків для українців.

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