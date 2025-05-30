Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую РГА и ГСЧС.

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Какие последствия атаки на Измаил

В ночь на 30 мая российские войска атаковали ударными БпЛА город Измаил. Силами ПВО было сбито большинство вражеских дронов, однако есть попадания.

В результате атаки оккупационных войск было значительно повреждено отделение "Новой почты". Там возник пожар, который ликвидировали силами ГСЧС.

В результате атаки на Измаил повреждено отделение "Новой почты" / Фото ГСЧС

Также были повреждены грузовые автомобили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

К слову, утром 30 мая российские войска также нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На место происшествия выехали экстренные службы.