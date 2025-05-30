Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську РДА та ДСНС.

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Які наслідки атаки на Ізмаїл

У ніч на 30 травня російські війська атакували ударними БпЛА місто Ізмаїл. Силами ППО було збито більшість ворожих дронів, однак є влучання.

Внаслідок атаки окупаційних військ було значно пошкоджено відділення "Нової пошти". Там виникла пожежа, яку ліквідували силами ДСНС.

Внаслідок атаки на Ізмаїл пошкоджено відділення "Нової пошти" / Фото ДСНС

Також було пошкоджено вантажні автомобілі. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

До слова, вранці 30 травня російські війська також завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури Запоріжжя. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. На місце події виїхали екстрені служби.