После обстрела склада Sparrow во Львове: что будет с Reserved и Sinsay
Повреждения склада польской группы LPP во львовском индустриальном парке Sparrow, уничтоженного в результате российского обстрела на выходных, не повлияли на работу компании в Украине.
Повлияет ли удар на работу LPP?
Об этом сообщила пресс-служба пресс-службы LPP в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал. В частности, в компании отметили, что на складе хранилось лишь незначительное количество товаров, поэтому потери являются минимальными.
Что известно об индустриальном парке Sparrow, который вспыхнул во Львове из-за атаки России
Эта атака не меняет нашего подхода к ведению бизнеса в регионе. С начала войны мы диверсифицировали логистические процессы для украинского рынка, чтобы минимизировать подобные риски в будущем. Наши ресурсы для обеспечения поставок товаров в магазины в Украине не находятся под угрозой,
– сообщила пресс-служба.
Что известно о LPP?
Несмотря на войну, LPP SA, к которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay, продолжает развиваться на украинском рынке и в мире. По данным Reuters, компания планирует в течение ближайших 3 лет удвоить количество своих магазинов, делая ставку на демократичный бренд Sinsay.
У стратегиии LPP прописано, что компания сейчас ориентируется на то, чтобы к 2027 году иметь примерно 7 500 магазинов во всех брендах. Компания также подтвердила что бренд Sinsay должен составлять до 75% доходов группы в будущем.
Заметим, что в первом квартале 2025 LPP показала существенный рост доходов. Так, чистая прибыль выросла на 20% в годовом сравнении до 334 миллионов злотых, тогда как операционная прибыль поднялась почти на 13% до 464 миллионов злотых.
Главное об атаке на Львов
Ночью 5 октября Россия осуществила массированную атаку по Львову. Одним из объектов удара стал индустриальный парк Sparrow, расположенный на окраине города.
В результате попадания возник масштабный пожар, полностью уничтожено несколько складских помещений, среди них – склад польской компании LPP. Пожар тушили более 10 часов.
Городской голова Андрей Садовый сообщил, что индустриальный парк Sparrow был одним из крупнейших логистических центров региона.
Во время атаки над западными областями, в частности над Львовской областью, фиксировали разведывательные спутники Китая.
