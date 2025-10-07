Чи вплине удар на роботу LPP?

Про це повідомила пресслужба LPP у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал. Зокрема, у компанії зазначили, що на складі зберігалася лише незначна кількість товарів, тому втрати є мінімальними.

Ця атака не змінює нашого підходу до ведення бізнесу в регіоні. З початку війни ми диверсифікували логістичні процеси для українського ринку, аби мінімізувати подібні ризики у майбутньому. Наші ресурси для забезпечення постачання товарів до магазинів в Україні не перебувають під загрозою,

– повідомила пресслужба.

Що відомо про LPP?

Попри війну, LPP SA, до якої належать бренди Reserved, Cropp, Mohito та Sinsay, продовжує розвиватися на українському ринку та у світі. За даними Reuters, компанія планує упродовж найближчих 3 років подвоїти кількість своїх магазинів, роблячи ставку на демократичний бренд Sinsay.

У стратегіїї LPP прописано, що компанія наразі орієнтується на те, щоб до 2027 року мати приблизно 7 500 магазинів у всіх брендах. Компанія також підтвердила що бренд Sinsay має становити до 75 % доходів групи у майбутньому.

Зауважимо, що у першому кварталі 2025 року LPP показала суттєве зростання прибутків. Так, чистий прибуток зріс на 20% у річному порівнянні до 334 мільйонів злотих, тоді як операційний прибуток піднявся майже на 13% до 464 мільйонів злотих.

Головне про атаку на Львів