Чи вплине удар на роботу LPP?
Про це повідомила пресслужба LPP у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал. Зокрема, у компанії зазначили, що на складі зберігалася лише незначна кількість товарів, тому втрати є мінімальними.
Ця атака не змінює нашого підходу до ведення бізнесу в регіоні. З початку війни ми диверсифікували логістичні процеси для українського ринку, аби мінімізувати подібні ризики у майбутньому. Наші ресурси для забезпечення постачання товарів до магазинів в Україні не перебувають під загрозою,
– повідомила пресслужба.
Що відомо про LPP?
Попри війну, LPP SA, до якої належать бренди Reserved, Cropp, Mohito та Sinsay, продовжує розвиватися на українському ринку та у світі. За даними Reuters, компанія планує упродовж найближчих 3 років подвоїти кількість своїх магазинів, роблячи ставку на демократичний бренд Sinsay.
У стратегіїї LPP прописано, що компанія наразі орієнтується на те, щоб до 2027 року мати приблизно 7 500 магазинів у всіх брендах. Компанія також підтвердила що бренд Sinsay має становити до 75 % доходів групи у майбутньому.
Зауважимо, що у першому кварталі 2025 року LPP показала суттєве зростання прибутків. Так, чистий прибуток зріс на 20% у річному порівнянні до 334 мільйонів злотих, тоді як операційний прибуток піднявся майже на 13% до 464 мільйонів злотих.
Головне про атаку на Львів
Уночі 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Львову. Одним із об'єктів удару став індустріальний парк Sparrow, розташований на околиці міста.
Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа, повністю знищено кілька складських приміщень, серед них – склад польської компанії LPP. Пожежу гасили понад 10 годин.
Міський голова Андрій Садовий повідомив, що індустріальний парк Sparrow був одним із найбільших логістичних центрів регіону.
Під час атаки над західними областями, зокрема над Львівщиною, фіксували розвідувальні супутники Китаю.